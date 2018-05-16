Высказывания барменов о жизни, работе, счастье и выпивке

Как гласит народная мудрость, выуженная из книг и кино, бармены — это не просто люди, которые берут с тебя деньги за выпивку, но и тонкие психологи. Но на практике не у всех хватает смелости заговорить с барменом. Но если клиентов мало и ты достаточно выпил, то, вполне возможно, тебя ждет беседа по душам. И знаешь, иногда они говорят достаточно умные вещи, хотя зачастую гораздо острее нуждаются в совете. И вот лишь малое собрание красочных изречений барменов на любые темы.

Не бойся потерпеть неудачу

«Сколько радости в том, чтобы просто делать то, что тебе нравится. Может быть, много денег не заработаешь, зато удовольствие получишь. А вообще, ставь перед собой цель и иди к ней. Будут неудачи, но через них нужно пройти. Знаешь, сколько их у меня было? Но я не унываю. Банально? Зато эффективно!».

Цени мелочи и дешевизну

Истинное счастье — это хороший «Дайкири»

«Я работал со многими удивительными барменами, которые научили меня трем главным вещам: 1. Иногда это очень тяжело, но твой день всегда должен начинаться с завтрака. 2. Не будь эгоистом — будь реалистом, даже когда дуешь траву. 3. Настоящее везение — это когда ты влюбляешься в человека, который умеет делать хороший «Дайкири».

Осторожно, ступеньки

«Моя любимая цитата принадлежит Мартину Лютеру Кингу. Именно она побуждает меня работать над собой изо дня в день: «Сделайте первый шаг, веруя. Вам не нужно видеть всю лестницу — просто шагните на первую ступеньку».

Напиши бизнес-план своей жизни… и пошли его к черту, если он тебя не удовлетворяет

«Потребуется некоторое время, чтобы выяснить и записать на бумаге свои жизненные цели и ценности и затем оставаться им верным. В сущности, ты должен написать бизнес-план своей жизни. Определение своих целей и ценностей поможет тебе получить отдачу от потраченного времени, денег и от других вкладов в достижение того, что ты хочешь получить от жизни. Но если бизнес-план не принес тебе счастья, то в пекло его! Ведь главное в жизни — это получать удовольствие, есть пиццу и пить виски, не жалея ни о чем».

Решай проблемы по мере их поступления

Делай и пей что любишь

«Будь самим собой. Пей то, что тебе хочется, а не то, что пьют твои друзья. И не надо оправдываться плохим самочувствием или отсутствием средств — говори как есть. Настоящие друзья должны уважать то, что делает тебя счастливым и здоровым. И так во всем».

Откажи себе в удовольствии, чтобы стало доступно другое удовольствие

«Если ты на свидании, которое складывается удачно, то я бы посоветовал тебе отказаться от последнего стакана. Он может оказаться лишним и испортить остаток вечера: либо блеванешь, либо заснешь».

Не стесняйся обращаться за помощью

«Я всегда говорю: «Если ты осознаешь, что скатываешься в дерьмо и тебе нужна помощь, то просто попроси о ней. Не бойся опозориться. Если у тебя есть работа, то тебе уже нечего стыдиться».

Разделяй свой день на отрезки по 8 часов

Ешь все с сыром

«Жизнь слишком коротка, поэтом ешь сыр как можно больше и чаще. Путешествуй как можно дальше и чаще и смотри на мир своими глазами, а не через объектив камеры. И будь добр, улыбайся, даже когда президентом становится не тот, за кого ты голосовал».

Держи голову высоко поднятой

«Неважно, насколько все плохо. Неважно, сколько дерьма на тебя вылилось. Главное, что завтра встанет солнце и жизнь пойдет своим чередом».

Не давай дурным привычкам вырваться на работе

«Неважно, в какой отрасли ты работаешь — ты должен вести себя прилично, держать себя в руках, соблюдать дисциплину, выглядеть цивильно, поменьше говорить и соблюдать трудовую этику. Как только вредные привычки проникают в рабочий процесс, то продуктивность падает, и избавиться от них становится практически невозможно. А самое обидное: все видят твою гнильцу. Даже если ты не моешь руки после туалета, рано или поздно это всплывет и тебя заклеймят позором».

Не всегда нужно слушать барменов

«Лучший совет, который я могу дать: никогда не слушай тот бред, что я говорю о жизни. Я нерешительный 35-летний одинокий бармен, у которого нет детей (за исключением посетителей, хотя вы скорее мои питомцы). Выпить и поговорить — это без проблем, а брать на себя ответственность и что-то советовать я не могу. Лучше спроси у других».