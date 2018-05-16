Надо ли признаваться девушке, что ты женат

Вопрос

Привет, BroDude!:) Это уже третий вопрос в этом замечательном мужском журнале. В предыдущих двух вопросах были очень дельные советы. Я, конечно, к ним прислушался, но, к сожалению, гораздо позднее, чем надо было. Все же лучше поздно, чем никогда. Благодаря этому моя жизнь действительно стала лучше, чем раньше. Предыстория о себе: 24 года, официально женат. На протяжении почти полугода живу давно отдельно от жены. Есть ребенок, которому 2 месяца и к которому меня не подпускают и на пушечный выстрел. Прошу читателей меня не судить по этой истории, не зная всех подводных камней. Думаю, редакторы могут предполагать, кто я (если посмотреть историю по почте предыдущих моих вопросов). История знакомства с новой девушкой: В социальной сети совершенно случайно наткнулся на девушку. Она моложе меня на 3 года. Причем не я ее нашел, а она — меня. Начала первая писать. Самое интересное, что у нас сразу же завязался разговор: у нас не было шаблонных вопросов. Чувствовал себя комфортно, и она тоже. Недолго думая, предложил с ней встретиться — она согласилась. При встрече было очень живое общение, шутили, улыбались. Все было круто. Самое главное, что я и она были в своей тарелке: мы не стеснялись и не боялись друг друга. Она даже какие-то стала истории из своей личной жизни рассказывать. Говорила, что со мной чувствует себя спокойно и не волнуется, что это с ней такое впервые и для нее это странно, потому что до встречи со мной, с её слов, когда она встречалась с парнями, она всегда волновалась. Стала раскрываться передо мной… И вот тут я допустил ФАТАЛЬНУЮ ошибку, которая немного по сей день гложет: спустя недели полторы плотного общения и нескольких встреч, я предложил ей снова встретиться и на этой встрече почему-то решил рассказать про свой нюанс в виде жены и детей. Я не знаю, что послужило такому решению или что мной двигало, такое ей сказать, но давно осознаю, что сделал это зря. Слишком рано, считаю. И после того как ей все рассказал, она была удивлена, но все равно улыбалась и вела себя естественно. Дальше, когда ее провожал, мы общались хорошо и даже смеялись, как будто этого разговора и не было. После того как проводил, стал ей писать, что, если что-то не так, пускай мне скажет всю правду сейчас. И тут начался режим «слива». Она начала говорить о том, что ее моральные принципы не позволяют встречаться с женатыми мужчинами. Говорила, что впервые сталкивается с подобной ситуацией (еще бы — 21 год!), и стала писать о том, что, пока не разведусь, мы сможем просто дружить. Но разводиться я пока не собирался (только в следующем году — сейчас это невозможно: ребенку нет года, а жена не согласна на официальные суммы алиментов на ребенка и себя). Когда уточнил у неё, действительно ли её будет устраивать только дружба, на что ответила: «Нет». Получается какое-то противоречие в её словах, и это похоже на бегство. После я ей пытался объяснить, что это проблема никак не должна касаться/отражаться на нашем общении, потому что все решено. Возможно, её понять можно. Но я так комфортно, как рядом с ней, себя не чувствовал, даже находясь с женой. Единственное, что от нее услышал, что ей надо подумать, и если на следующий день не ответит, это значит «нет» общению. Естественно, она не написала на следующий день. Вопрос следующий: «Есть ли какой-то вариант попробовать вернуть общение с этим человеком? Если да, хочется услышать дельных советов. Если же, по-вашему, у меня нет шансов, то как вы считаете, на какой стадии отношений девушка должна знать о моём нюансе? Как найти тот уникальный момент, при этом чтобы риск бегства девушки был минимальным? Ведь если не говорить, рано или поздно правда может всплыть». Спасибо!

Ответ

Привет, постоянный читатель! Эх, Веня-Веня (не будем раскрывать твое имя в интересах следствия), что ж ты такой… наивный? Помнишь видео, в котором мужик полез в клетку с медведем? Оно запомнилось преимущественно воплями его друзей, которые пытались отговорить его от этой сомнительной затеи. Так вот, мы, в свою очередь, хотим тебе сказать следующее: «Не лезь! Отстань от девочки». Есть категория женщин, которые осознанно ищут себе женатых мужчин — о них мы писали в этой статье. Многие почему-то подумали, что в ней мы перечислили всех существующих дев, но, естественно, это не так. Правда всегда всплывает, и все зависит не от тебя, а от девушки. Тебе попалась умная и порядочная, за что ей честь и хвала. И ни при каком раскладе она не станет ввязываться в такую сомнительную авантюру. Ну зачем ей эта головная боль? А вдруг ты опять полюбишь жену? А вдруг ты ее никогда не бросишь? А вдруг вы попытаетесь начать все сначала не ради былой любви, а ради ребенка? Сколько она еще должна ждать и какие еще отмазки она услышит? «Теща болеет — не хочется ее расстраивать, ведь она так за нас переживает. Вот помрет, и я сразу к тебе», — глупо звучит? А она поверит.

Видишь ли, каждой женщине хочется быть единственной и любимой. Делить мужика с кем-то, и уж тем более с женой, да еще когда у него есть деть, мало кому захочется. Особенно в 21 год. Она еще юна, свежа, не разочаровалась в мужчинах и не хочет тратить время на такое неопределенное создание, как ты. Она-то себе найдет сколько хочешь нормальных, свободных мужчин и (если повезет) даже адекватных. А вот тебе, пока у тебя стоит штамп в паспорте, светит немногое. Вот был бы ты богатым, харизматичным и дерзким, то мог бы вообще не переживать по этому поводу: к тебе бы выстроилась очередь из хищниц, которые не против, чтобы ты на них взгромождался, но за подарки. У тебя есть деньги и харизма? Нормальные женщины к тебе не пойдут, потому что большинство твоих ровесниц (плюс-минус два года) и девочки помладше уже мечтают о большой и чистой любви и серьезных отношениях. А зачем им связываться с таким проблемным персонажем, если ты не единственный мужик на планете Земля? Вот есть же демоны-колдуны, которые одним только движением брови влюбляют в себя даже самых, казалось бы, адекватных баб? У него ни кола, ни дачки; дома жена с тремя детьми; работы не было в принципе, и, самое важное, он отбывает срок в местах лишения свободы. А женщина ради этого паразита готова распрощаться с прошлым и все ему, гаду, отдать. Вот что это такое? Магнетизм животный? Или нужно, чтобы женщина была слишком отчаявшейся и потрепанной жизнью? Наверное, и то, и другое должно совпасть. Если у тебя харизмы нет, то тебе только и остается надеяться на отчаявшуюся, готовую на все, даму, у которой большие проблемы с личной жизнью. Либо на какую-нибудь дуру, что тоже не очень весело. Хотя вдруг тебе с ней будет комфортнее… Если вдруг ты найдешь себе просто нимфу, которая не хочет серьезных отношений, а так, чисто на погулять и потрахаться, то это будет лучшим вариантом.

А вообще, чего ты сам хочешь от отношений? Найти себе женщину, которая будет ждать, пока тебе будет удобно развестись? Или ты не собираешься разводиться и ищешь просто подругу на это тяжелое время? Ты ж не обозначил свое будущее, а копаться в истории мы не будем, уж извини. В любом случае ты ведешь себя неприлично и просишь, чтобы мы научили тебя блядству. Понимаем, что ты совсем еще юный ебач, переоценивший сложность семейной жизни и свои силы. Но коль уж влез в болото, то будь добр, терпи. Чтобы не было нюансов, лучше говорить сразу. А если точнее, то на втором свидании. Вот это самый удачный момент, который спасет от дальнейших разочарований. Если, конечно, тебе нужны отношения… Даже если ты нашел себе женщину «на потрахаться», но ваши отношения переросли в роман, признайся как можно раньше. Не води девок за нос: они гораздо умнее и коварнее, чем может показаться. Либо будь скотиной и не говори вообще, но тогда поскорее разводись. Не переоценивай свою взрослость: тебе 24 и ты просишь совета у журнала. Может, даже незрелость стала причиной вашего разрыва, хотя это ваше дело. Дружище, не сочти за дерзость, но ты очень юн. Был бы постарше — было бы тебе проще с поиском партнерш, а пока придется быть честным и откровенным, ибо у твоих ровесниц козырей больше, чем у тебя. И похоже, что ты сам еще не знаешь, чем закончится ваша совместная жизнь с женой.