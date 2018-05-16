«Купи уже эту шаурму»

Артём: «Мне было очень тяжело, когда все результаты в зале стали падать. Я прихожу и понимаю, что у меня сил ни на что не хватает. Изменился ритм жизни и изменился график работы — раньше у меня было понятие аврального режима, когда я спал по 6 часов. А теперь я всегда сплю по 6 часов, потому что для меня это состояние комфортно. В зал приходишь уже под конец дня. Те веса, которые раньше легко давались, — сейчас вообще не даются, и думаешь: „Почему так?“».

Таня: «По поводу Артёма: это довольно частое явление, когда был какой-то лишний вес, а потом он стал меньше. Есть момент адаптации в новому режиму, у всех он по-разному проявляется: у кого-то много энергии, а кто-то сонливый, вялый. Надо помнить, что этот период нужно просто пройти.

У Артёма была некая масса, которая его выталкивала и поддерживала. Теперь поддержки в виде жира стало меньше. Потом ритм восстановится».

Про искушения

Лида: «Мы сидели в гостях за столом, и там стояли тазики картошки фри — это кроме мяса и салата, которые можно было нам. Все радостно накладывали себе картошку в тарелки. Такая традиция, все её едят. Причём самое интересное, что мне поручили жарить эту картошку.

Это запах поощрения из детства: если ты хорошо себя вёл, то на выходных идешь в „Нью-Йорк Пиццу“ и там что-то такое ешь».

Катя: «У меня осталась сложность со сладким. Есть такое, что я могу открыть банку мёда и с чаем съесть пару ложек».

Таня: «Почему это не отображается в чате (общий чат для участников, где они пишут о своём состоянии, сложностях, просят совета у куратора. — М. М.)? Пару ложек мёда с чаем — это не катастрофа. Уже здорово, что это не пирожное. Всегда можно находить варианты правильных десертов, я их сама разрабатываю. Если будете искать по интернету, надо помнить: в них не должно быть крахмала, белой и рисовой муки».

Лида: «К нам в гости все приходят с тортиками и забирают их обратно».

Артем: «Мне тяжело ходить в „Быстроном“ — там сразу пекарня на входе. Это единственное место, где мне нравилось покупать ромовые бабы, я их очень люблю. Ещё хочу „Нутеллу“. (Смеется.) Я несколько раз заходил туда и выходил. Мне реально сложно удержаться. Но сейчас уже такого нет».

Таня: «У всех наступает такой момент, когда хочется всё бросить. Как будто ты устал, но как можно устать от здорового образа жизни? Это можно побороть просто: знать, что такой момент есть абсолютно у всех, и быть к нему готовым. Очень важно понимать: когда мы давно ведём здоровый образ жизни, мы просто пришли в пиццерию и съели кусочек пиццы, без чувства вины. Просто съели и забыли. А не так, что мы каждый день мечтаем о пицце. Так хотим её, что не заходим в магазин например».

Лида: «Первое время мы еду всегда с собой носили, но когда поняли, что нас не пытаются накормить, — перестали всё таскать. Теперь только наш сын предлагает конфеты». (Смеется.)

Об изменениях

Лида: «Меня радует моя гладкая спина, есть вещи, которые раньше надевались со скрипом, а теперь легко. Есть большие вещи, которые я раздала уже. Я купила джинсы за неделю до начала проекта — они с меня спадают».

Катя: «По Руслану первые полтора месяца результаты были просто вау. У меня всё потихоньку, меняется тело. Получается, что у меня вещи все по моей комплекции: если джинсы, то стрейч, поэтому ничего не мало, но стало свободнее гораздо. У Руслана уже ремень на 4 звена туже застёгивается. Он достал все вещи из прошлой жизни. Хотя мне кажется, что у мужчин всё легче проходит и им проще худеется».

Таня: «Все худеют в разном ритме и бывает такое, что задержка в теле, ты стараешься, а тело замирает. Неправильно на это реагировать стрессом; и главное — не отступать и двигаться дальше. Знать, что ты делаешь правильные шаги. Похвалить себя, что ты молодец и не останавливаешься, но не делать этого с помощью еды».

О планах после проекта

Лида: «У меня есть подруга-фотограф, которая давно меня уговаривает на фотосессию в стиле будуар. И я ей сказала: „Когда закончится проект, мы организуем это“».

Артём: «Я в свое время ляпнул, не подумав, что разрешу Лиде сделать депиляцию на прессе, если будут кубики».

Катя: «Был момент, когда Руслан в разъездах целый день, — взял с собой орешки, думал, скоро вернётся домой, в итоге до самого вечера проработал, уже темнело, а он ни разу не поел. И к вечеру я ему говорю: „Руслан, купи уже шаурму, съешь мясо с овощами“, на что он мне ответил: „Ты что думаешь, я тут за целый день не мог съесть хот-дог? Я не хочу. Лучше приеду домой и нормально поем“. Осознанный взрослый ответ. Такой он у меня герой».

Смогут ли пары похудеть и стать подтянутыми красотками и красавцами? Пишите свои мнения в комментариях под статьёй.

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