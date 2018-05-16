Муж хотел, чтобы его похоронили со всеми деньгами. Но вот, ЧТО сделала его жена

Один мужчина работал и копил деньги всю свою жизнь. Он был настоящим скрягой и любил деньги так сильно, что захотел забрать их с собой на тот свет. Перед смертью он сказал своей жене: «Когда я умру, я хочу, чтобы ты взяла все мои деньги и положила их в коробку со мной. Я хочу взять все свои деньги в загробный мир».

Он взял с жены слово, что она так и сделает. Та поклялась ему, и вот настал день, когда он умер. Скряга уже лежал в гробу, а жена сидела рядом с их лучшим другом. Когда церемония закончилась, как раз перед тем, как гробовщики собирались закрыть гроб, жена сказала: «Подождите минуту!», достала небольшую коробку и положила ее к мужу.

«Я надеюсь, что ты не настолько сошла с ума, чтобы положить все деньги туда к этому скупому старику?», — сказала подруга.

«Я обещала, я примерная христианка и не могу лгать. Я обещала ему, что положу все деньги к нему в гроб».

«Ты хочешь сказать, что положила все до цента из его денег ему в гроб?»

«Конечно, — сказала жена. — Я собрала все его деньги, положила на свой счет, а ему выписала чек. Пусть обналичит, когда ему понадобится!».