«Держись, Шэннен»: звезда «Зачарованных» перенесла еще одну операцию

Актриса Шэннен Доэрти, в 2017 году заявившая, что рак отступил, напугала поклонников снимком из больницы. Как оказалось, женщине потребовалась реконструктивная операция.

В России Шэннен Доэрти знают по ролям в культовых сериалах «Беверли Хиллз 90210», где она сыграла своенравную Брэнду Уолш, и «Зачарованные», в котором ей досталась роль Прю Холливелл. Поклонники артистки по всему миру очень переживали, когда в 2015 году стало известно, что у Шэннен обнаружен рак груди четвертой степени. Длительное время звезде экранов пришлось бороться с недугом: она перенесла операцию по удалению молочных желез, химио— и радиотерапию. В 2017 году радостная новость о том, что Доэрти вошла в стадию ремиссии, сделала счастливыми миллионы ее поклонников.

У Шэннен даже наметились новые роли, и вот она снова публикует невеселый снимок из больничной палаты. Женщину обнимает мама. «Спасибо, что ты всегда со мной. Я люблю тебя, мама. Я бы хотела написать больше, но не могу, потому что обезболивающее перестает действовать», — написала Доэрти. Выяснилось, что ей пришлось перенести реконструктивную операцию. При этом рак не вернулся. Фанаты артистки оставляют под ее постом тысячи комментариев со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления. «Молюсь за Вас, храбрая леди» «Шэннен, держись! Мы с тобой» «Поправляйся скорее! Мы ждем твои новые роли» «Ты сильная и обязательно справишься»