Люк, я твой отец! Виды родителей в социальных сетях

Болельщики, детективы, потеряшки и вновь обретенные отцы — в интернет-пространстве обитает множество типов родителей. А как себя ведут ваши?

С тех пор, как старшее поколение научилось включать компьютеры, прошло много времени, все-таки прогресс не стоит на месте: теперь родители не только шлют фотографии из отпуска в whats up, но и активно комментируют вас в социальных сетях. Иногда слишком активно. Как с ними бороться, мы разберемся потом, а пока давайте выясним, кто они, эти сетевые родители. Давай, Маша, давай! (болельщики) Родители, которые ставят лайки (или сердечки) каждой вашей публикации, каждому вашему комментарию, постоянно пишут «Ты молодец!» и «Горжусь тобой, доченька!» На первый взгляд — прелесть, ну как можно на такое жаловаться? Но в какой-то момент вы чувствуете, что под колпаком, ведь они уже добавили в друзья всех ваших друзей, вашего преподавателя по йоге и, может быть, даже шефа, и вы вот-вот утонете в этой лавине любви и неподдельного интереса. Но что поделаешь, ваша мама прошла сложную процедуру регистрации на Фейсбуке только для того, чтобы гордиться вами еще и тут (практически на вражеской территории)!

Ты мне ничего не рассказываешь! (детективы) Родители, жаждущие информации. По каким-то причинам вы предпочитаете не обсуждать с ними свою жизнь, ну или не вдаетесь в подробности, а им эти детали очень нужны. И вот они уже надевают костюмчик Шерлока Холмса , берут лупу и идут с ней в интернет. Им важно все — каждое ваше слово, фотография, чек-ин в спортклубе. Они собирают информацию по крупицам, вчитываясь в тексты и вглядываясь в лица, чтобы потом, когда наступит момент, торжественно спросить вас: «А кто этот мужчина, третий справа на групповой фотографии от 15 ноября?»

Сколько стоит билет в Сочи? (потеряшки) Мама моей подруги долго думала, что Фейсбук — это что-то вроде Гугла и надо просто вбить свой вопрос в строку поиска (сделать пост). В результате вся ее стена состояла из поисковых запросов вроде этого, про Сочи. Не все родители быстро осваивают дивный новый мир. Они путают личные сообщения и публикации и пишут на вашей стене странные вещи, что-то удаляют, куда-то не туда добавляются, в общем, всячески демонстрируют свою социальносетевую несостоятельность. Все это неплохо, но каждый ваш визит к ним домой заканчивается просьбой «помочь маме с компьютером», и вы пятисотый раз пытаетесь объяснить логику работы сайтов и основные правила общения онлайн. Не поможет.

Смотрите, какая у него была смешная пипка! (родители с фотоальбомом) Если раньше для того, чтобы быть опозоренными перед друзьями или молодым человеком (девушкой)? их надо было звать домой — на радость родителям, уже заготовившим ваши детские фотокарточки с той самой смешной пипкой, то теперь далеко ходить не надо! Добрые родители радостно выложат в интернет-пространство ваши смешные детские снимки. Не расстраивайтесь, если там и правда есть «обнаженка», то вы можете пожаловаться на публикацию? и ее заблокируют. Но как спасаться от других фотографий и откровений, непонятно.

На этой фотографии ты еще ничего! (токсичные родители) Они никогда не выйдут на тропу войны (тем более в интернете, у всех на виду), но обязательно будут критиковать ваши ракурсы на фотографиях, одежду, челку, сами фотографии, будут выискивать ошибки и ставить под сомнения высказанные вами идеи (откуда у вас вообще какие-то идеи?). Токсичные родители в реальности могут жить в 2000 километрах от вас и приезжать на Новый год (или вообще не приезжать), но с появлением социальных сетей они становятся все ближе и ближе. Прям как будто тебе снова 16, и ты мечтаешь о том, чтобы сбежать из дома.

Какая же ты дура! (злая свекровь) Совершенно непонятно, почему так складывается, но в мире водится множество злых свекровей, и порой они перемещаются из реальности в интернет-жизнь. Злая свекровь обязательно тебя осудит, оскорбит, даст пару советов и, если повезет, в итоге презрительно заблокирует. А если не повезет — придется блокировать самой. Правда, совершенно необязательно все это терпеть.

Люк, я твой отец! (вновь обретенные родители) Социальные сети дали людям возможность не только найти одноклассников, друзей из песочницы и первого тренера по карате, но и детей, с которыми они не общались лет тридцать. А почему бы нет? Надо просто вбить знакомую (иногда свою) фамилию, имя и пройтись по результатам поискам. А там — привет, дочь! Это совершенно реально, я знаю несколько таких историй. Заканчиваются они по-разному: некоторые и правда становится историями счастливых воссоединений, а некоторые — историями очередного разочарования и кризисе доверия к миру. Нормальные родители К счастью, они существуют. И в обычной жизни, и в сетевой. Нормальные родители, которые живут своей жизнью, общаются со своими друзьями иногда и к вам на страницу заходят, комментируют корректно и даже лайки раздают ненавязчиво. Спасибо им большое за это!