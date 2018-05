Кремль, гроб и попа Ким: таких маникюров ты еще не видела

Мы регулярно пишем о маникюре: модные тренды, устаревшие дизайны, варианты, которые понравятся мужчинам… Но эта наша подборка не вписывается ни в один формат. Кто-то скажет, что это искусство, кто-то назовет безобразием. Поэтому мы просто оставим это здесь.

А ты готова к выходу на пляж? Можешь начинать репетировать!

Подводный мир и его главная героиня — Русалочка.

С таким маникюром на чемпионат мира по футболу тебя просто обязаны пустить бесплатно.

Угадай, чья попа?! Интересно, что сказала бы на это Ким Кардашьян

Шик, блеск, красота, пайетки! Все круто, но как с этим ходить?

Сладкоежкам на заметку! С пончиками — понятно, но причем тут голая девушка?

Когда ангелам скучно, они смотрят на нас сверху именно с такими лицами.

А это маникюр, как мы поняли из сюжета, посвящен мамочкам и их ненаглядным чадам. Правда, с такой длиной ногтей «потискать» (да что уж там, помыть) детеныша вряд ли получится.

И в продолжение темы — беременная Кайли Дженнер.

И снова «мимими» — беременные в розовом!

Еще одна вариация на «тему Русалочки».

А вот очень патриотичный вариант маникюра! С такими ноготками надо обязательно ездить за границу!

И еще немного патриотизма на ногтях!

И еще совсем чуть-чуть! Космос — наше все!

У нас нет идей, что хотел сказать автор этим дизайном. А ты как думаешь?

Ну и куда же без любимого фастфуда! Весело и вкусно!

Собираешься на БДСМ-вечеринку? Ну, ты поняла, какой маникюр нужно сделать.

А напоследок… Этот маникюр произвел в редакции Cosmo настоящий фурор! Обязательно досмотри до конца!

Happy Belated Halloween or? Work by another one talented nail artist — Nina #russian #nailartists #is #one #of #the #bests #nailsunnytutorial #nailsunnytransformation Video by @edo_movs A post shared by Nail Sunny (@nail_sunny) on Feb 10, 2018 at 9:10am PST