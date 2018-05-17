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Вы только посмотрите, ЧТО этот отец подарил своей дочери на выпускной!
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Вы только посмотрите, ЧТО этот отец подарил своей дочери на выпускной! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Когда я окончила школу, папа сказал, что у него есть для меня подарок. Я даже не представляла, что это может быть, и особого энтузиазма, если честно, не испытывала. Но то, что я получила, оказалось по-настоящему бесценным!
После торжественной части выпускного вечера папа вручил мне книгу «Ах, какие места ты посетишь!» Доктора Сьюза. Я улыбнулась и сказала, что это прекрасный подарок, потому что я с детства любила эту книгу. Но папа сказал:
— Нет, открой ее.
На первой странице я увидела несколько строк, которые написала… моя воспитательница детского сада. Я заплакала, но все еще не до конца понимала, что это значит.
Папа объяснил:
— Каждый год после того, как ты впервые пошла в детский сад, я просил всех твоих воспитательниц, учителей, тренеров и т.д. написать кое-что для тебя в этой книге.
Моя первая учительница написала о моих «милых косичках и громком смехе», в то время как учителя старшей школы писали о моем «остроумии и творческом мышлении». И все они отмечали мое чувство юмора и жизнелюбие.
Этот подарок заставил меня окунуться в воспоминания и подарил море положительных эмоций. Я не могу передать, как я благодарна тебе, папа!
Думаю, каждый выпускник был бы в восторге получить такой замечательный презент! Поделитесь статьей с друзьями, если вам тоже понравилась эта идея!
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