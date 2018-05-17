Она заметила незнакомку в своем доме. Ее реакция? Просто супер!

Это очень-очень необычная история. В моем доме поселилась странная старушка. Я понятия не имею, кто она и как сюда попала. Конечно же, я ее не приглашала. Все, что я знаю, это то, что она однажды появилась в моем доме и не собирается уходить.

Она очень умная, эта старушка, и большую часть времени прячется от меня, мне только удается ее мельком увидеть, когда я прохожу мимо зеркала. И всякий раз, когда я смотрю в зеркало, она уже там — закрывает собой отражение моего прекрасного лица и тела. Согласитесь, это совсем невежливо! Я пыталась кричать на нее, но она только кричит мне в ответ.

И раз уж она решила остаться у меня жить, было бы правильно с ее стороны оплачивать часть кварплаты. Но нет! Она даже не собирается делать это! Да, иногда я нахожу в карманах, на полках или на полу несколько монет или мелких купюр, но этого же не достаточно!

Я, конечно, не хочу делать поспешных выводов, но она, похоже, еще и ворует у меня деньги. Например, пару дней назад я сняла в банкомате деньги с карточки, а сейчас уже ничего не осталось! Я же не могу так быстро все потратить! Остается только одно объяснение — эта старушка у меня ворует.

И не только деньги — продукты тоже исчезают с поразительной скоростью! Особенно такие как мороженое, печенье и конфеты. Только куплю и БАЦ! Одни фантики валяются! А судя по ее фигуре, ей стоит завязывать со сладким.

Я подозреваю, что она понимает это, и начала подкручивать мои весы, чтобы заставить меня думать, что я тоже поправилась. Для старой леди она что-то слишком часто ведет себя как ребенок!

Эта старушка играет во многие непонятные игры. Например, она любит ушивать мою одежду так, что она потом на меня еле налезает. А еще ей нравится приводить в беспорядок мои документы, и я потом ничего не могу найти. А это очень раздражает, потому что я всегда была аккуратной и организованной.

Но ей и этого мало! Она нашла еще много способов раздражать меня. В последнее время она стала раньше меня забирать почту и размывать все буквы так, что я потом ничего не могу прочитать. А еще она сделала что-то со звуком в телевизоре и радио, и теперь я слышу один шепот и бормотание.

А еще она каким-то непонятным образом сделала ступеньки лестниц более крутыми, пылесос — более тяжелым, а кровать — более высокой. И каждый день она подкручивает крышки у всех баночек так, что я не могу их потом открыть. Разве так отвечают на гостеприимство?

И когда я думала, что хуже уже ничего придумать невозможно, она доказала, что я ошибаюсь! Эта разбойница пошла со мной, когда я решила сфотографироваться на водительские права, и заслонила меня прямо перед вспышкой фотокамеры! Теперь вместо меня на моих правах будет какая-то старая леди!

Старость неизбежна. Несмотря на то, как мы пытаемся убежать от ее, она догоняет нас всех. Вот ты молода и красива, а буквально на следующий день из зеркала на тебя смотрит какая-то незнакомка! Но не нужно волноваться. Ведь возраст — это состояние души.

«А морщины?», — спросите вы. Да это же всего лишь линии, которые показывают, где были ваши улыбки!