7 простых занятий, способных повысить твой IQ

Существует множество курсов, тренингов и прочих платных сеансов, обещающих повысить интеллект либо улучшить концентрацию за деньги. В этой статье мы расскажем тебе о простых и бесплатных способах это сделать, которые ты можешь практиковать самостоятельно. Уделяя этим занятиям по несколько минут в день, ты заметно улучшишь свои когнитивные навыки и память.

1. Заучивай информацию

В школьные годы требование учителя по литературе выучить наизусть стихотворение наверняка отравляло тебе жизнь не меньше, чем сейчас — ранние подъемы на работу. И, самое главное, было не понятно, в какой это жизненной ситуации может пригодится дословное знание письма Онегина к Татьяне. На самом деле учить наизусть тексты нас заставляли, чтобы увеличить потенциал нашего мозга. А это, в свою очередь, помогало тебе справляться с заданиями по другим предметам. Сейчас, мы полагаем, развить свою память и интеллект для тебя не менее важно. Поэтому рекомендуем продолжить литературные традиции юношества, при этом не обязательно прибегая к помощи поэзии. Возьми любой текст (небольшой, можно всего один абзац) и попытайся его выучить. Но речь идет не просто о зубрежке. Смысла в этом нет: ты забудешь его через час. Главное в данном упражнении — понять суть написанного, проанализировать ее, а затем на основе обработанной информации запомнить слова, ее констатирующую.

2. Начни писать

Что именно? Да что угодно! Какие-нибудь свои мысли, советы, интересные факты, прочитанные в журнале или рассказанные коллегой в курилке. Главное, определи концепцию своего текста и структурируй его, разбив на смысловые части. Тем более сегодня, во времена популярности блогов и соцсетей, данное увлечение не является редкостью, а возможно, еще и привлечет к тебе общественное внимание. Тут уже зависит от качества твоих текстов. Но не забывай, что ты делаешь это в первую очередь для развития своих аналитических способностей.

3. Физические упражнения

Да, спорт полезен даже для развития умственных способностей. Физические упражнения увеличивают уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), который стимулирует развитие нейронов. Это могут быть простые упражнения, которые легко выполнять дома. Не лишним будет подкрепить данный метод правильной диетой: употреблять меньше сахара и принимать больше витаминов.

4. Больше читай

И лучше, если это будет художественная литература. Она заставляет работать воображение за счет представления образов, а это стимулирует мозговую деятельность и развивает творческое мышление. Также чтение способно улучшить концентрацию и память. Прочитав книгу, проанализируй текст. Попытайся ответить себе на вопросы: «В чем основная идея сюжета?», «Каковы мотивы героев?», «Какую мораль хотел донести автор?». Таким образом ты научишься распознавать неочевидные элементы художественного текста, что увеличит не только твой интеллект, но и эрудицию.

5. Математические вычисления

Регулярно делай простые математические вычисления, чтобы развить аналитические способности. Это может быть умножение двузначных чисел или сложение трехзначных. Переменные можешь брать из головы. Составь список задач и напиши его на бумаге. Совершив вычисления в уме, запиши их рядом, а затем проверь результат на калькуляторе.

6. Решай головоломки

В интернете есть множество бесплатных сайтов, где содержится огромная база различных логических задач и головоломок. Тематика может быть разная: математические задания, задачи на логическое мышление, абстрактное, на внимательность и прочие. Наберись терпения и постарайся решать по несколько таких задач в день, и это с лихвой восполнит дневную норму умственной деятельности.

7. Изучай иностранный язык

Изучение нового языка — один из самых действенных способов улучшить интеллект и познавательные способности. К тому же нельзя исключать, что это пригодится тебе в карьере или во время путешествий. Изучать иностранный язык можно и дома. Существует большое количество онлайн-сервисов и учебников, которые рассчитаны на самостоятельное обучение. В данном случае скорость изучения для тебя не стоит на первом месте. Ты развиваешь свой мозг, а потому должен сосредоточиться на процессе. 5 способов проверить свой интеллект