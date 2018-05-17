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Храп этого человека не давал его друзьям спать по ночам. Но, у морпеха было веселое решение проблемы!
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Храп этого человека не давал его друзьям спать по ночам. Но, у морпеха было веселое решение проблемы! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Все ребята были в оленьем лагере. Никто не хотел спать с Бобом, потому что он очень сильно храпел. Они решили, что несправедливо заставлять одного из них оставаться с Бобом все время, поэтому они голосовали по очереди.
Первый парень спал с Бобом, приходит на завтрак на следующее утро — волосы в беспорядке, глаза налиты кровью..
Они сказали: «Мужик, что с тобой случилось?» Он ответил: «Боб храпел так громко, что я просто сидел и смотрел на него всю ночь»
Следующей ночью была очередь другого парня. Утром то же самое — волосы дыбом, глаза налиты кровью.
Они спросили: «Мужик, что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь!»
Он сказал: «Чувак, этот Боб поднимает крышу своим храпом. Я наблюдал за ним всю ночь»
Третья ночь была очередь Пита. Это был здоровенный американский морпех.
На следующее утро он пришел на завтрак с яркими глазами и нормальной прической.
«Доброе утро, » — сказал он.
Они не могли в это поверить и спросили: «Мужик, что случилось?»
Он сказал: «Ну, мы приготовились ко сну, я уложил Боба в постель, похлопал его по заднице и поцеловал на ночь»
Боб укрылся и наблюдал за мной всю ночь.
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