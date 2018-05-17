Храп этого человека не давал его друзьям спать по ночам. Но, у морпеха было веселое решение проблемы!

Все ребята были в оленьем лагере. Никто не хотел спать с Бобом, потому что он очень сильно храпел. Они решили, что несправедливо заставлять одного из них оставаться с Бобом все время, поэтому они голосовали по очереди.

Первый парень спал с Бобом, приходит на завтрак на следующее утро — волосы в беспорядке, глаза налиты кровью..

Они сказали: «Мужик, что с тобой случилось?» Он ответил: «Боб храпел так громко, что я просто сидел и смотрел на него всю ночь»

Следующей ночью была очередь другого парня. Утром то же самое — волосы дыбом, глаза налиты кровью.

Они спросили: «Мужик, что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь!»

Он сказал: «Чувак, этот Боб поднимает крышу своим храпом. Я наблюдал за ним всю ночь»

Третья ночь была очередь Пита. Это был здоровенный американский морпех.

На следующее утро он пришел на завтрак с яркими глазами и нормальной прической.

«Доброе утро, » — сказал он.

Они не могли в это поверить и спросили: «Мужик, что случилось?»

Он сказал: «Ну, мы приготовились ко сну, я уложил Боба в постель, похлопал его по заднице и поцеловал на ночь»

Боб укрылся и наблюдал за мной всю ночь.