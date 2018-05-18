5 перегибов современного воспитания

Сложно предположить сейчас, на что будут жаловаться своим модным психотерапевтам наши подросшие дети. Но пофантазировать вполне можно.

Идея: проговаривание чувств

Жалоба: «Мама болтала в режиме радио!»

Помните старый анекдот про послушного мальчика, которого зовут домой с улицы? «Мама, я что, замерз?» — интересуется малыш. «Нет, крошечка, ты проголодался!», — авторитетно заявляет родительница. И мы иногда очень похожи на нее.

Да, активное слушание — неплохая вещь. Но важно не превращать ее в монологи Гришковца. Ты злишься на меня, потому что я забрала планшет? Тебе обидно? Ты думаешь, что я тебя не люблю? Хочешь показать, как ты разозлился?

Да, иногда ребенок неспособен сам разобраться с эмоциями. Но ключевое слово здесь — иногда. Становиться роботом-переводчиком — плохая идея.

Представьте на минуту, что кто-то все время комментирует ваши мысли. Что вы почувствуете? Раздражение? Усталость? Желание дать сковородкой по голове?

Идея: снятие запрета на отрицательные эмоции

Жалоба: «Я все время скандалю, кричу и ругаюсь, как привык дома, а окружающим это не нравится»

В нашем детстве злость, обида, страх, зависть казались чем-то стыдным. Надо держать себя в руках, не плакать и не злиться. Сейчас — другая крайность. Разрешив детям озвучивать эмоции, мы часто не контролируем форму их проявления. Ори, швыряй предметы, обзывай мальчика — ты имеешь право, ведь тебе грустно, что его машинка лучше. Что, мальчику тоже теперь грустно? Будем надеяться, что его мама учила его держать себя в руках.

Идея: учитывать возрастные кризисы

Жалоба: «Сегодня у меня кризис 37 лет, поэтому вы мне не нравитесь!»

Теперь мы знаем, что есть кризис трех лет и кризис пяти, переходный возраст, гормональные изменения и сепарация. И каждый период, каждая особенность требует определенного подхода.

Но при этом, увы, невнимательность, лень, плохое настроение неумение работать в паре тоже никто не отменял. Заманчиво списать их на кризис, принять ребенка таким, какой он есть, и ровно ничего не делать.

Но иногда все же стоит напоминать ему про ответственность и нормы поведения. Да и себе, в общем, тоже.

Идея: отказ от гендерных стереотипов

Жалоба: «Мне 45, а я так и не определился с половой идентификацией. Хотя, в общем, какая разница?»

Мальчикам необязательно играть в машинки, девочки могут не любить розовое и готовить, всё так. Но одно дело — естественность и свобода в этом вопросе, другое — сбивание ребенка с толку. Ты точно хочешь костюм принцессы, Катя? Смотри, можно быть и пиратом! Но в розовом! И называть себя Ваней, если хочешь. Или сегодня Катей, а завтра Ваней. И готовить суп, но из гвоздей! Потому что мы тебе ничего не навязываем!

Идея: следовать за наклонностями и желаниями ребенка

Жалоба: «Мне было пять, когда мама перестала меня слушаться»

Не стоит отдавать ребёнка в музыкальную школу, если он грезит дзюдо. Вполне можно разрешить ему самому выбирать себе одежду (и костюм пирата) и окружение.

Но всерьез идти за желаниями двухлетки, который сегодня хочет ходить в трех шапках, или тратить три часа на поездку в секцию верховой езды, потому что пятилетка любит пони — плохая идея.

Так же, как и полное отсутствие правил и границ. Без них ребенок с большей вероятностью вырастет невротиком, а не гармоничной личностью. Или в полтора года он сказал, что к этому и стремиться?