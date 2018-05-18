Целлюлит, растяжки и складки: модели plus-size, не побоявшиеся показать свои неидеальные тела без ретуши

Согласись, не каждый человек способен показать всему миру, какой он есть на самом деле. Зато пышнотелые красотки делают это с удовольствием и без капли стеснения. И если для одних подобная открытость — пример смелости, для других — неприемлемое поведение и чистой воды провокация. WMJ.ru решил дать тебе шанс самой решить, на чью сторону встать, и собрал самые яркие, местами слишком откровенные Instagram-фото моделей, далеких от идеальных 90-60-90.

Возьмем, к примеру, рыжеволосую красотку Тесс Холлидей. Ее вес составляет 155 килограммов! Но, несмотря на это, она с завидным постоянством публикует в своем Instagram фото в сексуальном нижнем белье, при этом не забывая принимать самые смелые позы. А ты бы на такое осмелилась?

А вот британская модель Фелисити Хейворд и вовсе считает, что ее абсолютно голое тело достоин увидеть каждый подписчик, а потому порой слегка шокирует их подобными кадрами…

Но если ты думаешь, что эти пышные красотки только и занимаются тем, что едят все, что душе угодно, давно позабыв о спорте, ты очень ошибаешься. Даже всеми любимая Эшли Грэхем регулярно ходит в спортзал и усердно занимается с тренером, показывая себя без прикрас и макияжа.

И да, смелых кадров, на которых она демонстрирует неидеальное тело, в ее Instagram предостаточно.

Хочешь узнать, кто еще из популярных моделей plus-size не стесняется показывать все свои недостатки, смотри в нашей фотогалерее!

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Текст:Валерия Яковлева

Фото:Instagram, Global Look Press