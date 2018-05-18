Аудиокниги и лекции, которые повысят личную эффективность

Образ жизни современного человека похож на гонку, где необходимо успеть вовремя прийти на работу, затем потратить пару часов, чтобы добраться домой поесть, искупаться и лечь спать. Свободные минуты мы тратим на уборку, приготовление пищи, поход по магазинам. В итоге быт и отсутствие времени не дают возможности заниматься саморазвитием. Ты прекрасно понимаешь, что сегодня каждый из нас должен постоянно обучаться, разбираться не только в своем деле, но и уметь находить общий язык с людьми, понимать их мотивы, поведение. Эти знания ты можешь получить из книг. Но чтобы экономить время и совмещать приятное с полезным, мы предлагаем тебе аудиокниги, которые ты можешь слушать в любой момент, стоя в пробке или занимаясь уборкой.

«Хватит быть славным парнем!», Роберт Гловер

Кто такие «славные парни»? Как правило, они из тех людей, которые задерживаются на работе, решают чужие проблемы, помогают другим в ущерб себе. Конфликты для них — самая страшная вещь на свете, и они пытаются избежать их любой ценой, зачастую отодвигая свою гордость и принципы на второй план. Эти люди убеждены в том, что раз они добры ко всем, то и окружающие должны относиться к ним соответственно. Но, к сожалению, бывает все совершенно наоборот и окружающие принимают доброту за слабость. В итоге славные парни выполняют чужую работу, жертвуют собственным временем и зачастую не получают благодарности. Если ты страдаешь синдромом «славного парня», то тебе необходимо от него избавиться. Эта книга поможет тебе преодолеть некоторые комплексы, боязнь отказывать; научит отстаивать собственное мнение, говорить «нет» людям, которые пытаются обустроиться на твоей шее, и ты больше не будешь думать о том, как же окружающие отреагируют на твои отказы. Специальные упражнения, описанные в ней, научат прислушиваться к себе, идти за своими мечтами и жить той жизнью, которую хочешь себе ты сам. Слушать книгу «Хватит быть славным парнем!»→

«Харизма. Искусство успешного общения», Аллан и Барбара Пиз Чтобы производить впечатление на людей, влиять на них, ты должен правильно подавать информацию. Твоя манера говорить, выражать свои мысли, жестикуляция, правильно подобранные слова могут помочь продвинуться по карьерной лестнице, расположить к себе конкретного человека или же группу людей. В книге «Харизма. Искусство успешного общения» сформулированы основные правила эффективной коммуникации. Ты узнаешь о специальных техниках, с помощью которых сможешь оказывать влияние на людей; научишься подбирать правильные слова, тембр речи, налаживать контакты; изучишь жестикуляцию, необходимые психологические аспекты личности, на которые необходимо влиять. И, самое главное, ты поймешь, как это делать. В итоге ты станешь прекрасным собеседником, разговор с которым не захочется прекращать, а твое влияние будет распространяться на любого человека. Слушать книгу «Харизма. Искусство успешного общения»→

«Развитие памяти по методикам спецслужб», Денис Букин

Ты когда-нибудь задумывался о том, как разведчики умудряются запоминать даже малейшие детали и держать в голове карты, которые им удалось увидеть лишь мельком? Пароли, планы противника, легенды — все это им удается запомнить и в точности воспроизвести в нужный момент. В книге Дениса Букина ты найдешь методики и упражнения, которые помогут развить память, причем важно отметить, что этим техникам до сих пор обучают в многих разведшколах по всему миру. Помимо этого, тебе расскажут, как правильно налаживать контакты, входить в доверие, убеждать даже незнакомых людей и как оценивать достоверность полученных данных. Эта книга изменит твое мышление, научит анализировать и сделает тебя более организованным человеком; задействует весь потенциал твоего мозга. Ты не только откроешь для себя новые грани общения с людьми, но и научишься запоминать необходимую информацию с помощью специальных техник. Эти знания пригодятся как в быту, так и в работе. Теперь запомнить имя нового партнера, его телефон не составит труда, а умение располагать к себе людей позволит значительно преуспеть в бизнесе и в личной жизни. Слушать книгу «Развитие памяти по методикам спецслужб»→

Эмоции украшают нашу жизнь, делают ее ярче, но в тот же момент могут разрушить все то, чем ты дорожишь. Не справился со злостью, наговорил лишнего — потерял друга или любимую девушку, из-за волнения не смог выполнить свои обязанности. «Управление эмоциями» научит тебя контролировать свои чувства, преодолевать страх, тревожность. Отныне ты станешь контролировать эмоции, а не они тебя. После прочтения этой книги ты избавишься от постоянного чувства вины, озлобленности, повысишь самооценку и начнешь смотреть на этот мир через призму здравого смысла, а не губительных эмоций. Ты обретешь внутреннее спокойствие, станешь уравновешенной личностью, которая принимает решения осознанно, а не на эмоциях. Контроль эмоций позволит улучшить не только общение с окружающими, но и здоровье, так как буря чувств — это нервы, а от них берутся все болезни. Слушать книгу «Управление эмоциями»→ Помимо книг, на Storytel ты найдешь множество полезных лекций, затрагивающих практически все аспекты жизни современного человека. Мы же взяли лекции, которые поспособствуют личностному росту и помогут тебе чувствовать себя комфортно в любой ситуации.

«Лекции по навыкам делового общения»

Курс лекций по навыкам делового общения будет полезен менеджерам, руководителям всех уровней и бизнесменам, которые изо дня в день заводят новые деловые контакты и ведут переговоры с партнерами. Ты узнаешь все о деловой этике, межличностных отношениях, об организации трудовых процессов, руководстве; научишься находить решения в конфликтных ситуациях, манипулировать людьми и подталкивать их к принятию нужного для тебя решения. И это лишь малая часть того, что ты узнаешь из этих лекций. Можно сказать, что данная информация в конечном счете пригодится каждому человеку, который стремится к саморазвитию. Слушать «Лекции по навыкам делового общения»→

«Лекции по менеджменту»

Помимо навыков делового общения, необходимо иметь знания и навыки самоорганизации. Курс лекций по менеджменту позволит тебе узнать все о методах управления персоналом, расскажет о типах организаций, их структурах. Ты узнаешь все об управленческой деятельности, научишься принимать взвешенные решения и оказывать влияние на людей. Информация подобного рода пригодится всем, кто не желает всю жизнь «работать на дядю», а стремится к тому, чтобы создавать рабочие места. Слушать «Лекции по менеджменту»→