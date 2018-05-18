Как открыть секс-шоп и заработать на этом

Секс-игрушки вышли из тени: у магазинов для взрослых всегда есть покупатели, в том числе и постоянные. Рынок интимных товаров демонстрирует устойчивый рост каждый год и все больше привлекает начинающих предпринимателей. В бизнесе потребность определяет предложение, а секс и развлечения всегда будут пользоваться спросом. Так что самое главное — это сделать хорошее предложение, чтобы обеспечить клиентопоток. Мы расскажем о том, как пошагово сделать бизнес в сфере интим-товаров прибыльным и начать зарабатывать, принося людям удовольствие.

Изучи рынок

Время мигающих вывесок «ИНТИМ» из 1990-х прошло, и сегодня люди ищут секс-разнообразие в интернете. Там можно найти все: от онлайн-тренингов по секс-практикам до магазинов для взрослых. Все логично: многие стесняются идти в обычный магазин — им проще изучить ассортимент и отзывы онлайн, заказать, оплатить и получить свой заказ в непрозрачном пакетике без логотипов, а еще лучше забрать из секретной ячейки на пункте выдачи товаров. Культура продажи товаров для взрослых растет. Растет и конкуренция среди продавцов, повышается спрос среди покупателей.

Сделай продающий сайт

Можно сделать сайт самостоятельно на AdvantShop или InSales или купить готовый вариант, адаптированный именно под продажу товаров для взрослых. Например, «Поставщик счастья» — крупнейший поставщик товаров для взрослых в России — предлагает готовое решение, полностью синхронизированное с его базой товаров. Можно пойти по более сложному пути и заказать сайт у веб-студии. Риски есть у всех вариантов, но понятно одно: интернет-магазин нужно сделать быстро, ведь пока ты выбираешь дизайн сайта, другие уже зарабатывают. Заказать готовый сайт по продаже интим-товаров →

Выбери своего поставщика

В России есть пять крупных оптовых поставщиков товаров для взрослых. По каким критериям их оценивать и выбирать: — Ассортимент товаров, который они предлагают: он должен быть богатым. Если только ты не решишь специализироваться на каком-то конкретном товаре и продавать только эротическое белье, или только костюмы для ролевых игр, или только лубриканты. — Стоимость товара: она не должна быть завышенной. Помни: основная цель — зарабатывать. Новый клиент не придет покупать дороже то, что можно купить дешевле в другом магазине (он наверняка тоже умеет пользоваться Яндекс. Маркетом). Поэтому завышать конечную цену не получится, и тебе нужно работать с оптовиком на максимально выгодных для тебя условиях. — Другие услуги, которые предлагает поставщик. Часто крупные компании на рынке предлагают малому бизнесу выгодные услуги: тут речь не только о скидках и спецпредложениях, но и о работающих бизнес-сервисах, так что очень важно изучить их.

Продумай бизнес-модель

Думал ли ты, где будешь хранить товары для продажи? Вряд ли подруга обрадуется складу резиновых пенисов у себя в квартире, хотя могла бы и войти в положение. Но что-то нам подсказывает, что не станет. Да и кто будет упаковывать заказы в непрозрачные пакеты, чтобы потом отнести их в курьерскую службу? У тебя остается вариант взять в аренду складское помещение, нанять упаковщика или самому им стать. К счастью, в сфере интимных товаров можно не решать логистические вопросы, а использовать дропшиппинг. Сервис «Настоящий Дропшиппинг» позволяет не хранить у себя весь ассортимент товаров. А еще он позволяет заниматься развитием сайта, его продвижением, созданием базы клиентов и формированием их лояльности. Все заботы, связанные со сборкой, упаковкой и отправкой заказов, берет на себя дропшиппинг-поставщик. Как это работает: 1. Покупатель делает заказ на твоем сайте. 2. Ты отправляешь данные по розничной стоимости товара и адрес доставки своему поставщику (дропшиппинг-партнеру). 3. Товар моментально бронируется на складе поставщика. 4. Сотрудница call-центра дропшиппинг-партнера звонит твоему клиенту от твоего имени и уточняет данные по заказу. 5. Товар отправляется со склада по адресу покупателя. 6. Покупатель получает заказ, только после этого ты оплачиваешь партнеру небольшую комиссию за совершенную сделку, после чего сделка считается завершенной. Узнать больше о «Настоящем Дропшиппинге» →

Займись продвижением

Не бывает успешного бизнеса без продвижения, а продвижения не бывает без вложений — финансовых и временных. Продвигать свой бизнес необходимо каждый день и делать все возможное для того, чтобы о тебе узнали, начали покупать товары и возвращались снова и снова в твой интим-магазин. Контекстная реклама. Четкий расчет и денежные вложения — никакой романтики. Но повторимся: чтобы люди не уходили с сайта через 30 секунд, он должен быть удобным и понятным, привлекающим внимание, с интересным контентом, приносящим радость, вызывающим любопытство. Социальные медиа. Позиционируй себя как эксперт. Расскажи женщинам о женственности, а мужчинам — о брутальности; привлеки психологов и сексологов; давай людям информацию, которая будет им интересна, позволь узнать что-то новое. Паблики в социальных сетях с хорошим контентом еще никому не мешали завоевать аудиторию. Кстати, некоторые поставщики тоже ведут свои блоги о бизнесе в соцсетях, например инстаграм «Поставщика счастья». Партнерские программы. Стань партнером курса лекций про секс. Это могут быть как онлайн-, так и оффлайн-тренинги с онлайн-анонсированием. Да, это потребует и временных, и денежных затрат, но если ты работаешь по дропшиппингу, то у тебя всегда найдется время для того, чтобы развиваться самому и развивать свой бизнес.

В сфере интимных товаров сейчас начинается активное движение, и еще есть возможность вовремя влиться. Главное — не упустить момент. Не трать времени зря — используй эти рекомендации и начинай процветать, занимаясь интересным делом, приносящим людям удовольствие.