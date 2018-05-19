Фан-разборка. Не торопитесь переходить на ты с хорватами и улыбайтесь костариканцам

Мы уже рассказали читателям о кухнях стран, из которых к нам пожалуют болельщики, и узнали, что корейцы любят кимчхи, а аргентинцы — эмпанадас. А также мы выяснили, что делать, если шведы предлагают fika, и где курят костариканцы.

Сегодня поговорим о принятых в разных странах вежливых обращениях, чтобы понять, когда лучше переходить на ты и с кем не стоит торопиться начинать неформальные беседы.

Швеция

В современной Швеции ко всем, даже к незнакомым людям, обращаются на ты. На вы обращаются в основном к должностным лицам при исполнении. В общем случае местоимение вы служит выражением не столько вежливости и почтения, сколько большой иерархической или возрастной разницы.

Корейская республика

При знакомстве корейцы первым делом выясняют возраст. Это важно для дальнейшего стиля общения. Если собеседник старше хотя бы на год, к нему следует обращаться в вежливой форме, быть почтительным и услужливым. В Корее практически никто никого не называет по имени и не говорит «ты» или «вы». Для обращения существует множество специальных слов, для каждого случая родства и отношений. К незнакомым людям следует обращаться не иначе как «господин». К людям низкого социального статуса обращаются как «дядя» и «тётя».

Аргентина

В Аргентине принято обращаться к малознакомым людям на вы. На ты аргентинец может перейти лишь после длительного знакомства, поэтому вам не стоит торопить его в этом вопросе.

Хорватия

При встрече и приветствии в Хорватии всегда лучше применять «консервативный» подход. То есть вы должны использовать официальные или почетные обращения со следующей за ними фамилией. Никогда не переходите на неформальное обращение (по имени) самостоятельно — только после того, как ваш хорватский знакомый сам предложит это сделать. Поэтому если вас пригласили на какое-либо семейное мероприятие, всегда проявляйте максимум уважения к старшим и старайтесь адресовать свои приветствия в первую очередь самым пожилым и почтенным членам семьи.

Англия

Формальное общение подразумевает обращение с фамилией. По правилам английского этикета после приветствия не принято сразу же переходить к личным делам, сначала необходимо поговорить на нейтральную тему, чаще всего беседуют о погоде.

Панама

В повседневном общении в Панаме используются вполне европейские нормы. Здороваться здесь принято за руку, хорошо знакомые люди и друзья при встрече вполне могут и обняться, а с соседями или коллегами зачастую здороваются при каждой встрече. Называть друг друга по имени принято только среди близких родственников, друзей или детей. Однако молодое поколение довольно быстро переходит на такое неформальное обращение.

Швейцария

Характерная черта швейцарцев, свидетельствующая об их приветливости и дружелюбии, — это страсть к рукопожатиям. Обмениваются рукопожатиями все, даже школьники младших классов при встрече на улице и прощании старательно жмут друг другу руки, как это делают и взрослые. Тинейджеры, школьники с первых дней знакомства обращаются друг к другу на ты, но школьные годы проходят, и обращение на вы со временем вытесняет прежнее ты, жестко фиксируя дистанцию в общении.

Коста-Рика

Вполне естественным здесь считаются поцелуи, объятия и другие проявления хорошего расположения к собеседнику. Здесь все всегда вежливы, принято постоянно благодарить и обязательно улыбаться.