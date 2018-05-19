У молодого человека был невыносимый характер, поэтому отец он преподал ему незабываемый урок!

Однажды жил мальчик с взрывным характером. Его отец дал ему пакет с гвоздями и сказал, чтобы каждый раз, когда он терял самообладание, сын забивал гвоздь в заднюю часть забора.

В первый день мальчик забил 37 гвоздей в забор. В течение следующих нескольких недель, когда он научился контролировать свой гнев, количество гвоздей, забитых ежедневно, постепенно уменьшалось. Он обнаружил, что легче сдержать свой нрав, чем забить эти гвозди в забор.

Наконец наступил день, когда мальчик ни разу не вышел из себя. Он рассказал об этом отцу, и папа предложил, чтобы мальчик теперь вытаскивал по одному гвоздю за каждый день, когда он смог сдержать свой характер. Прошли дни, и юноша наконец-то смог сказать отцу, что все гвозди вытащены.

Отец взял сына за руку и повел его к забору и сказал: «Ты хорошо справился, сын мой, но посмотри на дыры в заборе. Забор никогда не будет прежним. Когда ты говоришь неприятные вещи в гневе, они оставляют шрам в душе, как этот на заборе. Ты можешь ударить в самое сердце, а потом извиниться. Не имеет значения, сколько раз ты будешь говорить, что сожалеешь о сказанном, рана все равно останется там…»

Тогда мальчик понял, насколько сильны его слова. Он посмотрел на своего отца и сказал: «Я надеюсь, что ты сможешь простить меня за дыры, которые я оставил в твоем сердце!»

«Конечно, могу!» — сказал отец.