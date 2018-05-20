Зоя Бербер поставила хейтеров на место

Звезда сериала «Реальные Пацаны» пожаловалась в своем блоге на фолловеров, которые заняли две позиции, не имеющие ничего общего с реальностью. Одни считают актрису очень простой, легкой по сравнению с другими представительницами российского кинематографа. Другие постоянно критикуют Зою за резкость, способность нахамить в сериале и в жизни.

Беребер призналась, что и правда может ответить обидчикам в грубой форме, но Инстаграм никогда не расскажет всю правду, касающуюся ее настоящей жизни и характера. Девушка попросила поклонников перестать раздавать всем штампы только на основании постов в социальных сетях, а также сравнивать людей, не имеющих ничего общего друг с другом.

Подписчики, занимающие нейтральную позицию, успокоили звезду: «Не знаю, какой у вас характер, но знаю, что вы хорошая актриса, и просто красивая женщина, которая радует глаз», «Зоя, не слушай никого, у тебя всё чётко. Это просто зависть, а её надо заслужить, ты умничка».