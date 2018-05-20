Ещё
Зоя Бербер поставила хейтеров на место
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зоя Бербер поставила хейтеров на место 

Russianshowbiz.info 29 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Реальные Пацаны» пожаловалась в своем блоге на фолловеров, которые заняли две позиции, не имеющие ничего общего с реальностью. Одни считают актрису очень простой, легкой по сравнению с другими представительницами российского кинематографа. Другие постоянно критикуют Зою за резкость, способность нахамить в сериале и в жизни.
Беребер призналась, что и правда может ответить обидчикам в грубой форме, но Инстаграм никогда не расскажет всю правду, касающуюся ее настоящей жизни и характера. Девушка попросила поклонников перестать раздавать всем штампы только на основании постов в социальных сетях, а также сравнивать людей, не имеющих ничего общего друг с другом.
Подписчики, занимающие нейтральную позицию, успокоили звезду: «Не знаю, какой у вас характер, но знаю, что вы хорошая актриса, и просто красивая женщина, которая радует глаз», «Зоя, не слушай никого, у тебя всё чётко. Это просто зависть, а её надо заслужить, ты умничка».
Russianshowbiz.info: последние новости
Тейлор Свифт поддержала маленькую жертву пожара Айза трогательно поздравила старшего сына с Днем рождения Голливудский медиум рассказал о смерти Майкла Джексона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские бренды, известные всему миру33
Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть60
7 главных причин для русского пьянства33
5 стран, где очень не хватает мужчин13
Кровь и нищета: вот так нас представляют на Западе272
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
01:33
Василий Ливанов: «Я боюсь своего сына»
Люди
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
03:24
Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
Безумный мир
13:56
Сюда вы захотите помчаться немедленно
Места
11:29
Испанцы сделали дрон из пиццы
Вещи
04:24
Что вы купите по ценам СССР
Безумный мир
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
10:19
Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение