История про садовника, который все разложил по полочкам

Как-то, во время прогулки, объяснила ребенку (3.5 года), почему нельзя обрывать ветки и листья у деревьев и кустов, дескать, деревце живое, ему больно…

А вчера идём с детской площадки и видим, как мужик огромными ножницами обрезает кусты, придавая им форму. Ребёнок тут же «встал в стойку» и закричал:

— Зачем ты это делаешь, ему же больно?!

Я затаила дыхание: все мои поучения — насмарку! Однако мужик обернулся, оглядел малявку и спокойно спросил:

— Тебя парикмахер стрижёт?

— Нет, — удивившись, ответил мальчик, — меня мама стрижёт.

— Неважно, кто стрижёт. — Терпеливо продолжал мужик. — Скажи мне другое: тебе при этом больно?

— Нет.

— А если дёрнуть за волосы — больно?

Малой тут же проверил, ухватив себя за чуб, и ответил:

— Да.

— Ну вот, — подытожил мужик, — так и с кустом: если дёрнешь — больно, а когда стрижёшь — нет. А после стрижки куст, как и голова, становится аккуратным и красивым…

P. S. А мужик-то мудрецом оказался…