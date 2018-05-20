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История про садовника, который все разложил по полочкам
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История про садовника, который все разложил по полочкам 

Карельские вести 4 часа назад
Как-то, во время прогулки, объяснила ребенку (3.5 года), почему нельзя обрывать ветки и листья у деревьев и кустов, дескать, деревце живое, ему больно…
А вчера идём с детской площадки и видим, как мужик огромными ножницами обрезает кусты, придавая им форму. Ребёнок тут же «встал в стойку» и закричал:
— Зачем ты это делаешь, ему же больно?!
Я затаила дыхание: все мои поучения — насмарку! Однако мужик обернулся, оглядел малявку и спокойно спросил:
— Тебя парикмахер стрижёт?
— Нет, — удивившись, ответил мальчик, — меня мама стрижёт.
— Неважно, кто стрижёт. — Терпеливо продолжал мужик. — Скажи мне другое: тебе при этом больно?
— Нет.
— А если дёрнуть за волосы — больно?
Малой тут же проверил, ухватив себя за чуб, и ответил:
— Да.
— Ну вот, — подытожил мужик, — так и с кустом: если дёрнешь — больно, а когда стрижёшь — нет. А после стрижки куст, как и голова, становится аккуратным и красивым…
P. S. А мужик-то мудрецом оказался…
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