Новое поколение: 12 неожиданных фактов о Грише Вернике

Один из самых интересных героев «Нового поколения» Гриша Верник (18) за полтора года после нашего первого интервью успел поступить в школу-студию МХАТ, возмужать и стать еще обаятельнее. Поговорили с ним о том, как изменилась его жизнь с началом учебы, странных женских подкатах и фото с Брюсом Уиллисом (63).

У меня не осталось свободного времени вообще. За исключением некоторых воскресений, когда мы учимся только вечером или только днем. Мы приходим в среду, нам дают расписание на четверг. Приходим в четверг, дают расписание на пятницу — так и живем.

Когда я поступал, мне было интересно, будет ли что-то по поводу фамилии… Но нет. Я ждал чего-то в стиле: «А, ясно, по блату все», но ничего такого.

Я живу сейчас с папой в центре, 25 минут пешком от МХАТа. В большинстве случаев мне надо быть в институте в 9-10 утра, заканчиваю в 10 вечера. Устаю? Нет. Есть такая тема, что когда ты выходишь на сцену (ну это я ее так называю, аудитория), все пропадает: все болячки, усталости, неприятные штуки. Но когда ты с нее уходишь, все может опять навалиться, а может, наоборот, зарядить тебя так, что ты забудешь обо всех своих проблемах.

Первый курс театрального ВУЗа — это этюды (животные, предметы), наблюдения и пародии. У нас был этюд пчелы. Мы были втроем, три парня, по пояс голые, в лосинах, набитых майками, и у каждого были нарисованы три полоски. Этюд заключался в том, что мы просто стояли (у каждого был разный звук), просто смотрели друг на друга, а потом по очереди улетали. Это было офигенно.

Папа все время говорит мне: «Самое главное — это ловить кайф от того, что ты делаешь».

Летом СТС запускает сериал, называется «Мамы в спорте». Так вот, я буду в спорте.

Публикация от Gregory Vernik (@gr_vernik)

21 Авг 2017 в 11:34 PDT Я периодически получаю разные сообщения от девочек в Instagram. Я как-то что-то выложил в историю, и мне ответила какая-то девчонка. Я не знаю, кто она. Я открываю сообщение, а там фотка. Фотка размытая. Я нажимаю на нее, а она голая там. Все. Вот такая вот история.

Лет 5 назад мы тусовались с друзьями на даче на детской площадке. Это почему-то наше самое любимое место. И там были маленькие пластмассовые домики. Мы залезали внутрь этого дома вдвоем, поднимали его и снимали это на видео. Просто ржали и занимались этим, пока не подошел охранник и не начал с нами разбираться. Ну а мы че? 13 лет, мы крутые, это наш поселок… И если ты ждешь какого-то крутого финала, его не будет. Просто вспомнил про свои проблемы с законом.

Лет 8 назад мы с мамой были в Лос-Анджелесе, пошли в ресторан, а из него выходил Брюс Уиллис. Он был с бородой, и я его не узнал. Мама говорит: «Это Брюс Уиллис», я говорю: «Нет», она говорит: «Да», и я к нему подхожу (он был с каким-то пакетом) и говорю: «Можно с вами сфоткаться?» Он начал работать на своих друзей: «Ты знаешь, кто я?», я говорю: «Да», он говорит: «Кто?», я говорю: «Брюс Уиллис», он такой: «Молодец», и мы сфоткались.

Моя последняя фотка со звездой? Ну, мы с папой недавно фотографировались… (Смеется). А если серьезно, то с Сашей Петровым (29) на премьере «Гоголя». Он подошел, я не смог отказать (Смеется).

Публикация от Gregory Vernik (@gr_vernik)

26 Ноя 2017 в 11:50 PST Вообще, со мной всего одна девочка фотографировалась — она ко мне первый раз подошла в ноябре, а второй — вчера утром. Говорит: «Григорий, можно с вами сфотографироваться?», я говорю: «Да, конечно», и мы сфоткались еще раз.

У нас на мастерстве бывает такое, что мы просто сидим и говорим друг другу комплименты. Это очень крутая штука. Очень тяжело начать, но я помню, что мне как-то сказали: «Спасибо за внезапные шутки». Было приятно.

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