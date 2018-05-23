Капитан «Реала» хочет затмить успехи «Барселоны»

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями перед финальными матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает "Советский спорт"

"Для нас хорошо, что все игроки смогли отдохнуть и подходят к финалу свежими. И, конечно, Зинедин Зидан будет сомневаться по поводу состава, но нам нравится его непредсказуемость. Все выказывали к нам неуважение и говорили, что турнир выиграют другие, но мы закрывали им рты на поле", — сказал он.

Также испанец отметил, что если «сливочные» победят в Лиге чемпионов, то это принизит успехи их заклятого соперника — «Барселоны».

"Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, это немного затмит дубль «Барселоны». Они заслужили свои два титула, но ситуация немного меняется, если твой соперник побеждает в Лиге чемпионов", — заключил Рамос.

Финальный матч главного европейского турнира состоится в субботу и начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной Испании дал прогноз на финал Лиги чемпионов.