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Капитан «Реала» хочет затмить успехи «Барселоны»
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Капитан «Реала» хочет затмить успехи «Барселоны» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями перед финальными матчем Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает "Советский спорт".
"Для нас хорошо, что все игроки смогли отдохнуть и подходят к финалу свежими. И, конечно, Зинедин Зидан будет сомневаться по поводу состава, но нам нравится его непредсказуемость. Все выказывали к нам неуважение и говорили, что турнир выиграют другие, но мы закрывали им рты на поле", — сказал он.
Также испанец отметил, что если «сливочные» победят в Лиге чемпионов, то это принизит успехи их заклятого соперника — «Барселоны».
"Если «Реал» выиграет Лигу чемпионов, это немного затмит дубль «Барселоны». Они заслужили свои два титула, но ситуация немного меняется, если твой соперник побеждает в Лиге чемпионов", — заключил Рамос.
Финальный матч главного европейского турнира состоится в субботу и начнется в 21:45 по московскому времени.
Ранее бывший главный тренер сборной Испании дал прогноз на финал Лиги чемпионов.
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