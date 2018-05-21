Ещё
Кто считает временный брак нормой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто считает временный брак нормой 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Когда говорят о временном браке, то чаще подразумевают исламские традиции. Однако даже исповедующие ислам не имеют единого мнения по поводу того, законны ли подобные супружеские союзы, с точки зрения религиозных догматов, или нет. У суннитов и шиитов на этот счет диаметрально противоположные взгляды.
У шиитов временный брак (мут´а) разрешен. Суть такого союза в том, что пара договаривается о заключении соглашения о сожительстве на определенный срок. Женщина получает от будущего мужа гарантии содержания в течение всего времени брака и вправе рассчитывать на материальные преференции после его завершения. Во временном браке у женщины те же права и обязанности, что и в рамках обычного супружеского союза. Рожденные в результате подобного сожительства дети считаются законными. После расставания каждый из супругов может жениться (выйти замуж) повторно. Если временные муж и жена захотят, им предоставляется возможность сочетаться узами постоянного брака.
Камнем преткновения для шиитов и суннитов в вопросе легализации временных браков является трактовка мнения на этот счет пророка Мухаммеда. Сунниты считают, что мут´а практиковали невежественные арабы в доисламский период. А шииты-имамиты убеждены в обратном и настаивают на шариатской законности такого рода сожительства мужчины и женщины. В Коране есть суры, в которых упоминается о правилах поведения мужа и жены в браке, но ясной и однозначной позиции по поводу временного брака в священной книге мусульман нет. В многочисленных преданиях о жизни пророка Мухаммеда (хадисах) также не наблюдается единомыслия по этому вопросу. Поэтому представители разных исламских течений трактуют священные тексты по-своему, умудряясь находить в них подтверждения радикальных точек зрения.
У шиитов-двунадесятников девственница вступает во временный брак, только если ей разрешит отец или опекун. Свод правил для последователей этого направления ислама, хотя и не одобряет стремление непорочных дев к подобному сожительству, но харам (запрет) на него не накладывает. Разведенные или вдовы по шиитским законам согласия на мут´а могут не спрашивать ни у кого из родственников. Ни жена, ни муж, жившие во временном браке, не могут наследовать имущества друг друга. Но ребенка, рожденного в этом браке, отец обязан содержать до тех пор, пока тот не будет в состоянии сам зарабатывать. Самые ярые противники мут´а в исламе не видят разницы между такими союзами и проституцией. Между тем, наиболее существенным отличием мут´а от постоянного брака является лишь факт установления срока совместного проживания супругов и ведения ими общего хозяйства. В остальном права и обязанности супругов чаще всего идентичны тем, что имеют место в традиционном мусульманском браке.
Русская семерка: последние новости
Кого Сталин хотел назначить своим приемником Матрос Железняк: что случилось с героем революции Тайна гибели «неуправляемого» комбрига Григория Котовского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спасибо, что не избили и не ограбили»25
5 стран, где очень не хватает мужчин41
Кого Сталин хотел назначить своим преемником3
Загадочные факты о Луне, которым нет объяснения13
Матрос Железняк: что случилось с героем революции26
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
08:33
Как выглядят границы России
Места
18:29
О чём знали только в Советском Союзе
Истории
01:33
Василий Ливанов: «Я боюсь своего сына»
Люди
08:42
Рассекречены закрытые разработки NASA
Безумный мир
05:00
«Пурга» обнаружилась на дне Ладоги
Истории
00:58
«Врата ада» убивают всё живое полвека
Места
19:45
На Марсе обнаружили «мобильный телефон»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение