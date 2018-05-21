Человек, который не раз обманывал смерть

Хорватский учитель музыки Фране Селак родился в 1929 году, и прославился он больше не профессиональными заслугами, а поражающим умением убегать от смерти в самые последние секунды.

По словам самого Фране, удавалось ему это уже 7 раз. И, как бы ни казалось, с каждым последующим разом меньше страха он не испытывал.

Первая встреча могла произойти в 1962 году, когда поезд, в котором следовал Селак, сорвался с рельсов и угодил в ледяную реку. При той катастрофе погибли 17 человек, но только не музыкант — он сумел выбраться на берег, отделавшись шоком, переохлаждением и переломом руки.

Уже на следующий год он вывалился из самолета. В кабине произошла разгерметизация — по какой-то причине распахнулась дверь самолета. Погибли 19 человек, а Фране приземлился на… стог сена. Итог: синяки и шок.

Через три года мужчину снова ждал поворот судьбы: автобус, в котором он ехал в город Сплит, упал в реку. Как вы уже можете догадаться, Селак не попал в число погибших, а вновь отделался лишь порезами и ушибами.

В 1970 году машина Фране загорелась и он успел её покинуть меньше чем за минуту до взрыва.

В 1973 году история почти повторилась — автомобиль загорелся на ходу, оставив на теле водителя ожоги и лишив его волос на голове.

До следующей истории Селак прожил спокойно почти 22 года. Но вечно это длиться не могло — его сбил автобус. Все по сценарию: испуг, шок, ушибы.

А еще через год — снова автокатастрофа. Фране успел выпрыгнуть из летящего с обрыва авто, ухватившись за дерево на краю. Почти в ста метрах под ним упала и взорвалась его машина.

Сейчас везунчику 89 лет и ему все еще везет. Псоле всех своих испытаний, он решил приобрести лотерейный билет. Вы уже понимаете, чем дело закончилось? Около миллиона долларов, выигранных с того единственного билета, Фране разделил между своими друзьями и родными. Как сказал он сам: счастлив и без этих денег.