Что случилось с сыном Мордюковой и Тихонова

Владимир Тихонов , сын невероятно популярных и талантливых родителей, появился на свет в актерской семье в 1950 году. Он мечтал стать юристом, не желая связываться с профессией отца и матери, от популярности которых он и так страдал. Но участь эта его не миновало — говорят, Нонна настояла на том, чтобы сын встал на путь артиста.

И ведь ему, действительно, этот талант был дан то ли природой, то ли генами родителей-знаменитостей. Ролей у начинающего актера сразу было много. Владимир часто гастролировал, снимался в кино и не пропускал творческих вечеров. Но, как и подразумевал Тихонов-младший, сравнения со звездными родителями было не избежать. Вечное нахождение в тени их популярности поспособствовало его тяге к бутылке. Сначала — к бутылке, позже — еще и к тяжелым наркотикам.

Мордюкова в один момент устала бороться за нормальную жизнь уже взрослого сына и оставила все попытки ему помочь — она занялась своей личной жизнью. Некоторые утверждали, что в день смерти Володи, ей звонили с просьбой приехать к нему, так как тот умирает. На что она ответила, что у неё нет времени и она давно занимается только своей жизнью. Так её сын и скончался один в своей квартире от сердечной недостаточности. Если говорить просто: его убили наркотики. Он скончался в возрасте 40 лет, пережив к этому времени уже два инсульта.

Несмотря на внешнее отречение от ребенка, Нонна Мордюкова завещала похоронить себя рядом с сыном. Что и было сделано после её кончины в 2008 году.