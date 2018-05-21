5 эффективных способов запоминать английские слова

Изучение нового языка — это не самое интересное занятие. А запоминать новые слова — это ещё более скучная вещь, с которой по унылости может сравниться разве что пунктуация. Учить слова наизусть и использовать учебники — это устаревшие техники, которые быстро отбивают у студента желание заниматься. Но есть несколько методов, которые помогут тебе сделать изучение новых слов более интересным. Конечно, это не так захватывающе, как играть в Counter-Strike или ходить в походы, но зато менее уныло, чем привычные способы обучения.

1. Смотри видео

Послушай голос любимого актера в оригинале — наверняка он звучит лучше русской озвучки. В фильмах будет беглая речь с американским и британским акцентом, но не пугайся: это подготовит тебя к восприятию живой английской речи. Для начала смотри с субтитрами, и постепенно ты заметишь, как слова запоминаются сами собой.

2. Практикуй произношение

Повторяй слова и фразы из видео — чем больше, тем лучше. Составляй диалоги и практикуйся вместе с другом. Попроси его тебя проверять. Используй как можно больше новых слов. Разговор необязательно должен быть осмысленным — иногда даже веселее, если он получится абсурдным. Важно то, что вы пополняете свой словарный запас и одновременно получаете повод посмеяться!

3. Записывай слова

Добавляй новые слова в тетрадь, словарь или на карточки, которые удобно вешать на стену. Нарезаешь несколько небольших карточек или покупаешь квадратные блоки бумаги для заметок; на одной стороне пишешь слово, на другой — перевод. Прогоняем карточки по кругу, откладываем те, которые знаем хорошо. Время от времени повторяем пройденное, дабы освежить. Будет удобно разделить слова и учить их по рубрикам или конкретным предметам: например, еда, места, вопросы, глаголы… Для большего эффекта наклеивай бумажки на предметы, которые тебя окружают. Также можно прилепить на монитор самые сложные слова, которые не хотят запоминаться. Минус этого способа в том, что мозг может начать игнорировать все эти бумажки и они потом будут долго где-то висеть. Учить новые слова →

4. Мнемотехника

Один из довольно популярных способов, суть которого — в придумывании смешных и абсурдных ассоциаций к слову, которое никак не получается запомнить. Пишешь слово и выдумываешь ассоциативный образ, который должен быть очень ярким. Но в этом образе должен быть «ключ» к запоминаемому слову. Действенный способ для тех, у кого развито воображение. Не забывай повторять изучаемое слово 5 раз без ошибок с нарастающим интервалом между тренировками. Тогда ты точно его запомнишь.

5. Группировка по смыслу

Выписываем и запоминаем слово и сразу — его синоним/антоним. Это актуально как для начинающих, так и для продолжающих изучение языка. Вот выучил ты слово «хорошо» — выясни сразу, как будет «плохо». А если ты еще запомнишь «отлично», «так себе», «отвратительно», то здорово обогатишь свой словарный запас.

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