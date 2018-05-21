Как организовать идеальное спальное место

Наконец-то после тяжелого рабочего дня ты оказалась в своей постели. Ты мечтала об этом моменте еще тогда, когда утром зазвонил будильник и пришлось вставать на работу. Но качественный отдых подразумевает, что твое спальное место должно быть идеальным. Я расскажу тебе, как получить максимальную пользу от 8-ми часового сна.

1. Матрас

Когда-то люди спали на тюках, набитых сеном, и мы не уверены, что это было очень удобно. К счастью, сегодня компании предлагают нам самые различные матрасы для комфортного сна. Какой матрас считать качественным: его состав должен быть гипоаллергенным, с годами в нем не должны образовываться впадины, ведь в этом случае ты получишь анатомически-неправильную вещь. Изменивший форму матрас в долгосрочной перспективе, вероятно, приведет не только к тому, что ты перестанешь полноценно отдыхать, но и может стать причиной искривления позвоночника. Так же сегодня стоит выбирать беспружинные матрасы, которые гарантируют больший комфорт сна и зачастую являются ортопедическими. И, наконец, чехол для матраса — синтетика определенно не лучший выбор, так как она скользит, и такие матрасы «плохо дышат», не впитывая влагу. Трикотаж обеспечивает хороший воздухообмен, но со временем быстро изнашивается, так что выбери нейтральный и самый оптимальный вариант — антибактериальный чехол. В магазине «Дом диванов» ты найдешь отличный выбор матрасов, а опытные консультанты помогут сделать правильное решение, так что спать будешь с еще большим комфортом. Заказать матрас

2. Кровать

Мы привыкли спать на раскладном диване, потому что это экономит время и пространство: здесь тебе и спальня, и гостиная. Но только качественная и вместительная кровать обеспечит тебе хороший сон и ощущение уюта в комнате. На большой и удобной кровати ты, как на необитаемом острове, можешь спокойно спать и наслаждаться этим временем вместо того, чтобы с ужасом ждать приближения рабочего дня. Заказать кровать

Подушка

От состава подушки зависит не только качество сна, но еще и здоровье твоей кожи. Наполнители могут быть совершенно разные, и один из самых распространенных — это перо. Но перьевые подушки плохо «дышат», в итоге накапливают влагу, а через два года вес такого изделия может увеличиться из-за пылевых клещей, которыми она просто кишит. К тому же такие изделия могут вызывать аллергию. Альтернатива перьям — бамбук, который считается безопасным но слишком упругим, отчего сон может быть не комфортным. Наполнители из шерсти хорошо держат тепло, но ужасно пропускают влагу, к тому же через год начинают специфически пахнуть. Обрати внимание на латексные и силиконовые изделия, которые являются гипоаллергенными, хорошо пропускают воздух и не пропустят никаких паразитов. К тому же ты всегда можешь выбрать необходимую упругость материала. Заказать подушку

Одеяло

При выборе одеяла стоит учитывать следующие показатели: оно должно быть гипоаллергенным, обеспечивать хорошую вентиляцию воздуха и теплопроводимость и не раздражать кожу при контакте. Стеганые модели со временем теряют форму, так что не очень практичны, каркасный же вариант сохранит первоначальные пропорции и через несколько лет. Стоит внимательно подойти и к выбору наполнителя. Шерстяное одеяло прекрасно во всех отношениях: легко чистится, хорошо проводит воздух и сохраняет тепло, но противопоказано аллергикам. Пуховое одеяло хорошо греет, но его тяжело чистить да и неудобно хранить. Бамбуковые одеяла не теряют форму, хорошо проводят тепло и воздух, к тому же являются гипоаллергенными. Из минусов можно отметить высокую стоимость, но в комфорт и здоровье стоит инвестировать. Заказать одеяло

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