«Я ненавижу вас и ненавижу толпу»

Уильям Джеймс Сайдис родился в День Смеха 1 апреля 1898 года. Но всю жизнь мальчику было не до смеха. Уильям обладал экстраординарными способностями в математике и лингвистике, именно он в своей книге «Живое и неживое» одним из первых заявил о существовании темной материи, энтропии, о происхождении жизни в контексте термодинамики. А ведь на момент выхода книги ему было всего 22 года.

Уже после его смерти в 1944 году сестра Уильяма Хелена заявила, что у него был самый высокий IQ в истории наблюдений. Впрочем, проверить эту информацию не удалось. А вот тот факт, что Сайдис все же иногда преувеличивал свои возможности, был зафиксирован.

Так, Уильям уверял, что владеет 25 языками и диалектами, но исследователи его жизни уверяли, что это не так. И все же многие люди науки, включая видного американского ученого Норберта Винера, ценили гений Уильяма. И слово «гений» тут не случайно.

Сайдис родился в Нью-Йорке в семье украинских евреев. Отец мальчика был доктором психологии, психиатром и полиглотом. Он основал новое направление в психологии — психопатологию. Мать закончила Бостонский университет, а следом проходила повышение квалификации в Школе медицины; тоже имела докторскую степень. Оба они основательно принялись за воспитание Уильяма. Мечтая вырастить из него гения, родители погружали мальчика в глубокий гипноз — чтобы он сверх быстро и неосознанно усваивал любые объемы информации.

Это привело к тому, что уже в полтора года ребенок мог читать « Нью-Йорк Таймс », а в восемь лет владел восемью языками: латинским, греческим, французским, русским, немецким, ивритом, турецким и армянским. Кроме того, он изобрел свой язык, который назвал Вендергудом. Есть сведения, что уже в четыре года мальчик прочел всего Гомера в оригинале, а в шесть разобрался в аристотелевской логике.

Открытые источники

Неудивительно, что в 11 лет Уильям поступил в Гарвардский университет . К слову, он пытался это сделать еще в девять лет, но представители университета ему отказали, сославшись на то, что он еще совсем ребенок. Тем не менее в 11 лет он не просто оказался в стенах одного из лучших вузов мира, но еще и практически сразу начал читать лекции по четырехмерному пространству в Гарвардском математическом клубе. В 1914 году, в возрасте 16 лет, Уильям Сайдис получил степень бакалавра искусств, с отличием.

Но родители, давшие сыну так много знаний, не позаботились о том, чтобы он научился сосуществовать с другими людьми в обществе. В результате вскоре после окончания вуза Уильям заявил, что хочет жить «идеальной» жизнью, что в его понимании означало — жизнью в уединении. Тогда же он поклялся, что никогда не женится и не свяжет себя отношениями с женщиной, потому что женщины его не привлекают. Правда, позже он проявлял нежную привязанность к даме по имени Марта Фоли, но это ни к чему не привело. И он поступил в Высшую школу наук и искусств Гарварда.

Открытые источники

И все же неумение нормально контактировать с людьми ни к чему хорошему не привело. Сайдис говорил умные вещи, но более старшие студенты не желали его слушать, так как не верили в его авторитет. В итоге Уильям стал объектом булинга, ему даже угрожали физической расправой.

Тогда родители нашли гению место в университете Райса в Хьюстон. Он стал помощником профессора по математике. В тот момент ему было 17 лет, и он был аспирантом, работавшим в докторантуре. Несмотря на юный возраст, ему доверили преподавать евклидову геометрию, неевклидову геометрию и тригонометрию. По тригонометрии он, кстати, написал учебник на греческом языке. Но менее, чем через год, Сайдис уволился. Студенты опять же не желали слушать «мальчишку», который был младше них.

Далее Уильям совершил неожиданный шаг — он отказался получать степень магистра по математике и поступил в Гарвардскую юридическую школу, где проучился 2,5 года.

Вскоре он был арестован и приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в митинге в поддержку социалистов.

Все это бурно обсуждалось в газетах, так как юный гений был своего рода знаменитостью. На суде парень заявил, что он ярый пацифист, для которого невозможно служение в армии, и что он не верит в бога, как и социалисты. Некоторое время спустя он даже разработал свою собственную философию, основанную на индивидуальных правах и «американской социальной преемственности».

Так или иначе, но его отец договорился с окружным судьей — и Уильяма не отправили в тюрьму. Вместо этого он год провел в санатории под патронатом своих родителей — там лечили легкие психические расстройства. Далее последовал год в еще одном аналогичном санатории. Спустя два года моральных пыток родители пригрозили Сайдису, что если он не одумается, то они запрут его в самую настоящую психушку.

Вся эта история пагубно сказалась на эмоциональном состоянии Уильяма. Он стал вести еще более затворнический образ жизни, отдалился от родителей, работал над исследовательскими статьями, коллекционировал трамвайные билетики и написал свою версию американской истории, которую рискнул озвучить лишь небольшому кругу приближенных.

Вместе с тем жизнь Сайдиса продолжала интересовать общественность. И в один прекрасный день в прессе стали появляться статьи, описывающие, как одинока и уныла жизнь Уильяма. Это глубоко ранило ученого, он чувствовал себя униженным и презренным после этих публикаций. Сайдис подал на обидчиков в суд, но проиграл дело — суд решил, что ученый — знаменитость, а потому публика имеет право о нем знать. Тогда Сайдис произнес свою знаменитую цитату: «Я ненавижу вас и ненавижу толпу».

В итоге, чтобы не «светиться», Уильям всю оставшуюся жизнь публиковал свои работы под псевдонимами. В научных кругах до сих пор чтят память о нем как о человеке, сделавшим очень много для точных наук.

Уильям Сайдис умер в 46 лет в Бостоне от кровоизлияния в мозг.