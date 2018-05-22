Как порадовать маму: оригинальная идея для подарка

Всю жизнь мы возвращаем родителям заботу, полученную в детстве. Не у всех есть время и возможность постоянно быть рядом с семьей, поэтому так важно выразить любовь в каждом подарке. Для самого родного человека всегда хочется найти что-то особенное, но не слишком экстравагантное. Вместе с онлайн-сервисом по созданию фотобуков Mofy.life я расскажу, как подарить то, что всегда будет радовать твою маму.

Больше, чем фото: идеи для фотобука

С помощью фотобука можно воплотить самые разные идеи подарка на любое событие, все зависит только от твоей фантазии. Воспоминания, заключенные в стильную книгу, позволят твоим близким снова и снова переживать самые приятные моменты в жизни. Вот лишь несколько способов сделать фотобук, который не оставит твою маму равнодушной.

Семейное дерево: объедини фотографии всех ваших родственников в одном альбоме от самого старшего поколения к самому младшему. Для родителей особенно важно сохранять память об истории своей семьи и передавать ее детям и внукам. Такая книга станет участником всех ваших домашних вечеров.

Фотографии ее молодости: во времена детства и юности твоей мамы о фотокнигах не могло быть и речи. Она наверняка удивится, увидев свои фото в современном формате. Сделай последовательную историю от ее юности, детсада и школы до знакомства с твоим папой. Если снимков достаточно, это может быть только их история любви: от романтической дружбы до первых семейных фотографий.

Твои с мамой фотографии: с такой книгой мама всегда будет чувствовать, что ты рядом. Собери все самые трогательные моменты, которые вы провели вместе. Пусть это будет только ваш с ней альбом. Фотобук — это подарок, проникнутый заботой. Ты сама выбираешь фотографии, расставляешь их в особой последовательности. Твое участие будет чувствоваться в каждой странице книги.

Загружай, выбирай, подписывай: как создать фотобук

С онлайн-сервисом Mofy.life ты можешь создать фотобук в несколько кликов. Загружай снимки с компьютера или напрямую из соцсетей в бесплатный онлайн-конструктор на сайте сервиса, выбирай схему расположения фотографий. К снимкам можно сделать памятные подписи с пожеланиями или напоминанием, когда они были сделаны. Примерно через неделю готовая книга будет отправлена тебе на дом. Конструктор фотобука очень понятный, его не нужно скачивать. Незавершенный макет хранится в течение 3 суток, а, закончив работу, ты сразу увидишь, как будет выглядеть твой фотоальбом. Тем, кто не хочет пользоваться конструктором, сервис дает возможность разработать свой уникальный дизайн в любом удобном графическом редакторе и загрузить готовый макет.

В стандартный фотобук можно поместить от 20 до 180 фотографий.

На Mofy.life есть фотокниги разных форматов: альбомный 15х20 сантиметров, стандартный 20х20, большой 30х30 для свадебных фотографий. Из миниатюрного формата 15х15 удобно сделать минибук с вашей свадьбой для родителей. Создать фотобук

Сервис предлагает и более экономный вариант размещения снимков — фотожурнал. Он представляет собой экземпляр фотобука из журнальных листов и менее плотной обложки в мягком переплете на скобе. В фотожурнале от 20 до 34 страниц. В нем можно хранить отдельные события твоей жизни: путешествие, праздники или love-story. Журнальный формат удобно сшивать в одну папку и хранить по годам. Чтобы сделать такой сюрприз для мамы даже не нужен повод — это доступный и оригинальный способ проявить внимание. Посмотреть журнал

Mofy.life регулярно проводит розыгрыши и акции, так что следи за их аккаунтами в социальных сетях. Для постоянных клиентов есть скидки и подарки.

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