Как зарабатывать на SmartLink

Российский IT, в отличие от других видов бизнеса, является конкурентоспособным и успешно работает на рынках развитых западных стран. Те, кто работает в IT, знают, какой доход могут принести SmartLink. Для тех, кто не в курсе, SmartLink — это система эффективной монетизации трафика партнёров по бизнес-модели RevShare. Партнёрами могут быть как владельцы крупных сайтов, так и арбитражники (люди, покупающие и продающие трафик). Пример инструмента, с помощью которого ты можешь начать свой бизнес в IT — OneLink.

Стоит отметить, что OneLink работает по модели White label, то есть не даёт тебе готовое SmartLink-решение, а предлагает возможность создать свою платформу с персонализированным дизайном. То есть OneLink — это publisher-интерфейс на базе и при поддержке AdsBridge. Для того чтобы создать SmartLink, тебе нужно: 1) иметь или раздобыть офферы в определенной вертикали (или в нескольких), максимально покрывающие географию трафика, который тебе будут слать твои партнеры; 2) настроить систему распределения трафика (это очень просто). Чтобы создать свою SmartLink с помощью OneLink, тебе нужно: 1) иметь или зарегистрировать аккаунт на AdsBridge; 2) связаться с аккаунт-менеджером и заполнить заявку. По итогу ты получаешь свою систему, в которой: 1) создаются личные кабинеты для каждого привлеченного тобой пользователя (для каждого пользователя можно указать свой процент комиссии); 2) в личном кабинете пользователи получают уникальную URL для каждой вертикали, на которую могут наливать свой трафик для монетизации; 3) видят свою статистику с основными разбивками для анализа и оптимизации; 4) указывают методы вывода заработанных средств и запрашивают выплаты.

OneLink имеет простой и понятный интерфейс. Отметим, что аналогов OneLink как на российском, так и на зарубежном рынке пока нет. Это уникальное решение с гибким прайсингом, которое даёт массу возможностей. Для работы с OneLink нужно иметь опыт в арбитраже, а также уметь анализировать статистику. Кроме того, так как платформа ориентирована на международный IT, пригодится знание английского языка, но при большом желании она может быть адаптирована и для русскоговорящих клиентов. Что касается оборудования и условий, то для использования OneLink нужен только компьютер и скоростной доступ в интернет. Начать пользоваться OneLink →