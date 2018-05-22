Ещё
Директор кладоискательной фирмы — о поиске сокровищ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор кладоискательной фирмы — о поиске сокровищ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Директор кладоискательной фирмы Владимир Порываев профессионально занимается поиском сокровищ уже более 20 лет. Он открыл свой магазин в Москве, где можно приобрести все необходимое для поиска ценностей. Порываев и его команда даже могут помочь с поисками за фиксированную плату.
Первое, что должен сделать кладоискатель, — изучить закон. Оказывается, искать клады можно не везде.
«Клады нельзя искать в культурном слое более 100 лет. Если кладоискательство связано с повреждением такого слоя, это может быть связано с уголовной ответственностью. Если же места не являются объектами культуры, местами общего пользования, то с большей степенью вероятности такая деятельность не будет противозаконна», — Максим Плешков, адвокат правового центра «Человек и закон».
Где жили, там и прятали: под подоконником, под полом, на чердаке, в погребе.
Владимир Порываев, кладоискатель
Корреспондент «360» отправился на поиски клада в лесопарковую зона у метро «Речной вокзал» с металлоискателем и лопатой. По словам Порываева, здесь старая дорога 20-х годов. Не прошло и пяти минут, как металлоискатель зазвенел не переставая. Первой находкой оказалась серебряная монета стоимостью около 500 рублей.
В Москве археологи нашли уникальный артефакт ‐ «воровскую монету». Монета достоинством 2 копейки пролежала в земле более 250 лет.
360tv.ru: последние новости
Австралийский донор спас 2,5 миллиона людей и попал в Книгу рекордов Гиннеса Аргентинцев научат нравиться российским девушкам на ЧМ‐2018 Лабиринт призраков: настоящая история мистического дома Винчестеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться268
Шокирующие фото политиков в молодости16
Стыдно ошибиться: тест на ударения14
Питон против кобры: схватка шипящих чудовищ12
Тест: отгадаете ли вы простые детские загадки?1
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:49
Что произойдет, если люди вдруг исчезнут
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
01:09
Рыси наорали друг на друга, как феминистки
Безумный мир
10:24
Жуткие эксперименты под грифом «Секретно»
Безумный мир
03:21
Какой была бы Земля, если бы у неё были кольца
Безумный мир
02:31
Шокирующие фото политиков в молодости
Люди
04:10
Раскрыты секретные проекты Аненербе
Истории
08:55
Безбашенный медоед: зверь, которого боится лев
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение