Директор кладоискательной фирмы — о поиске сокровищ

Директор кладоискательной фирмы Владимир Порываев профессионально занимается поиском сокровищ уже более 20 лет. Он открыл свой магазин в Москве, где можно приобрести все необходимое для поиска ценностей. Порываев и его команда даже могут помочь с поисками за фиксированную плату.

Первое, что должен сделать кладоискатель, — изучить закон. Оказывается, искать клады можно не везде.

«Клады нельзя искать в культурном слое более 100 лет. Если кладоискательство связано с повреждением такого слоя, это может быть связано с уголовной ответственностью. Если же места не являются объектами культуры, местами общего пользования, то с большей степенью вероятности такая деятельность не будет противозаконна», — Максим Плешков, адвокат правового центра «Человек и закон».

Где жили, там и прятали: под подоконником, под полом, на чердаке, в погребе.

Владимир Порываев, кладоискатель

Корреспондент «360» отправился на поиски клада в лесопарковую зона у метро «Речной вокзал» с металлоискателем и лопатой. По словам Порываева, здесь старая дорога 20-х годов. Не прошло и пяти минут, как металлоискатель зазвенел не переставая. Первой находкой оказалась серебряная монета стоимостью около 500 рублей.

В Москве археологи нашли уникальный артефакт ‐ «воровскую монету». Монета достоинством 2 копейки пролежала в земле более 250 лет.