Ещё
Заболевания, превращающие людей в «супергероев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заболевания, превращающие людей в «супергероев» 

Anews 28 минут назад
Фото: Anews
Часто человек ассоциирует болезни с чем-то опасным или неприятным, но некоторые отклонения фактически превращают людей в настоящих супергероев. Из-за этих редких недугов их носители не могут вести обычную жизнь, что делает их уникальными.

Боль

Люди с врожденной анальгезией совершенно не испытывают боли и данное явление является довольно редким. У индивида с таким отклонением отсутствуют болевые ощущения, а опасно это тем, что он может банально не заметить проблем со здоровьем. Например, переломы, ожоги и другие неприятности, провоцирующие боль, просто не волнуют человека, пока ситуация не станет критичной.

Память

Около 60 человек на планете страдают от гипертимезии, когда в памяти остаются абсолютно все воспоминания из жизни. Эти люди могут вспомнить события, которые происходили с ними в самом раннем детстве, а также пересказывать главы книг, не путая ни единого слова. Наиболее известным человеком современности с данным отклонением является Ребекка Шаррок. Она может вспомнить события, происходящие, когда ей было 7 дней после рождения, а также она пересказывает книги о Гарри Поттере.

Способности

У граждан с нарушением развития способен наблюдаться синдром саванта, когда они проявляют способности ко всем видам деятельности. Они чрезвычайно талантливы в картографии, отлично рисуют, им поддается музыка, вычисления и прочее. Ярким примером саванта является Стивен Уилтшир, который сумел начертить карту Лондона после всего лишь полета над ним. Таких людей называют гениями, однако, несмотря на свои таланты, иногда они могут проявлять умственную неполноценность, в том числе и отсталость развития.

Страх

Из-за редкого заболевания Урбаха-Вите его носители полностью лишены чувства страха. Всего науке известны порядка 300 таких людей, четверть из которых проживает в Южной Африке. Наиболее бесстрашной женщиной является американка, которая не боялась ядовитых пауков и змей, «дома с привидениями» и фильмов ужасов. Из ее личного опыта она без страха пережила нападение злоумышленника, атаковавшего ее в парке с ножом, а также случай домашнего насилия.

Холод

Некоторые люди совершенно невосприимчивы к холоду, например, Вим Хоф смог продержаться в трубе с холодной водой и льдом 120 минут, а также взобраться на высоту 4,8 тыс. метров в одних шортах. Ученые считают этого человека уникальным, когда он отмечает, что это заслуга многочисленных тренировок.
Anews: последние новости
Последний император: малоизвестные факты о Николае II Как выглядит третий пол в разных культурах мира Что произошло с людьми, выжившими на "Титанике"?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие фото политиков в молодости19
Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться293
Питон против кобры: схватка шипящих чудовищ16
Стыдно ошибиться: тест на ударения18
Тест: угадайте год последнего звонка по фото
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:49
Что произойдет, если люди вдруг исчезнут
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
01:09
Рыси наорали друг на друга, как феминистки
Безумный мир
10:24
Жуткие эксперименты под грифом «Секретно»
Безумный мир
03:21
Какой была бы Земля, если бы у неё были кольца
Безумный мир
02:31
Шокирующие фото политиков в молодости
Люди
04:10
Раскрыты секретные проекты Аненербе
Истории
08:55
Безбашенный медоед: зверь, которого боится лев
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение