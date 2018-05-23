Заболевания, превращающие людей в «супергероев»

Часто человек ассоциирует болезни с чем-то опасным или неприятным, но некоторые отклонения фактически превращают людей в настоящих супергероев. Из-за этих редких недугов их носители не могут вести обычную жизнь, что делает их уникальными.

Боль

Люди с врожденной анальгезией совершенно не испытывают боли и данное явление является довольно редким. У индивида с таким отклонением отсутствуют болевые ощущения, а опасно это тем, что он может банально не заметить проблем со здоровьем. Например, переломы, ожоги и другие неприятности, провоцирующие боль, просто не волнуют человека, пока ситуация не станет критичной.

Память

Около 60 человек на планете страдают от гипертимезии, когда в памяти остаются абсолютно все воспоминания из жизни. Эти люди могут вспомнить события, которые происходили с ними в самом раннем детстве, а также пересказывать главы книг, не путая ни единого слова. Наиболее известным человеком современности с данным отклонением является Ребекка Шаррок. Она может вспомнить события, происходящие, когда ей было 7 дней после рождения, а также она пересказывает книги о Гарри Поттере

Способности

У граждан с нарушением развития способен наблюдаться синдром саванта, когда они проявляют способности ко всем видам деятельности. Они чрезвычайно талантливы в картографии, отлично рисуют, им поддается музыка, вычисления и прочее. Ярким примером саванта является Стивен Уилтшир, который сумел начертить карту Лондона после всего лишь полета над ним. Таких людей называют гениями, однако, несмотря на свои таланты, иногда они могут проявлять умственную неполноценность, в том числе и отсталость развития.

Страх

Из-за редкого заболевания Урбаха-Вите его носители полностью лишены чувства страха. Всего науке известны порядка 300 таких людей, четверть из которых проживает в Южной Африке. Наиболее бесстрашной женщиной является американка, которая не боялась ядовитых пауков и змей, «дома с привидениями» и фильмов ужасов. Из ее личного опыта она без страха пережила нападение злоумышленника, атаковавшего ее в парке с ножом, а также случай домашнего насилия.

Холод

Некоторые люди совершенно невосприимчивы к холоду, например, Вим Хоф смог продержаться в трубе с холодной водой и льдом 120 минут, а также взобраться на высоту 4,8 тыс. метров в одних шортах. Ученые считают этого человека уникальным, когда он отмечает, что это заслуга многочисленных тренировок.