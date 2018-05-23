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Кариус: «Буду изучать исполнителей пенальти у „Реала“
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Кариус: «Буду изучать исполнителей пенальти у „Реала“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус сказал, что подготовится к возможной серии пенальти в финале Лиги чемпионов с ”Реалом”.
”Я никогда не участвовал в серии пенальти на взрослом уровне. Ты готовишься к этому, но случаются они не часто. Конечно, я буду изучать исполнителей пенальти у «Реала». У нас есть аналитики, которые собирают нам видеоклипы. У нас будет встреча голкиперов перед матчем, на которой нам покажут соперников.
Я могу скачать видео и пересматривать его, но в таких ситуациях ты двигаешься на инстинктах. Хорошо иметь информацию, но иногда важнее твои ощущения в этот момент. Когда стоишь на линии ворот, внутренний голос говорит, в какую сторону прыгать.
Ты можешь стать героем, но взятый пенальти не говорит, хороший ты вратарь или нет. Это ощущения, удача, верное решение. Дело не в технике, а в обстоятельствах", — цитирует Кариуса Telegraph.
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