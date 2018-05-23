Кариус: «Буду изучать исполнителей пенальти у „Реала“

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус сказал, что подготовится к возможной серии пенальти в финале Лиги чемпионов с ”Реалом”

”Я никогда не участвовал в серии пенальти на взрослом уровне. Ты готовишься к этому, но случаются они не часто. Конечно, я буду изучать исполнителей пенальти у «Реала». У нас есть аналитики, которые собирают нам видеоклипы. У нас будет встреча голкиперов перед матчем, на которой нам покажут соперников.

Я могу скачать видео и пересматривать его, но в таких ситуациях ты двигаешься на инстинктах. Хорошо иметь информацию, но иногда важнее твои ощущения в этот момент. Когда стоишь на линии ворот, внутренний голос говорит, в какую сторону прыгать.