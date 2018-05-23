Ирина Климова: Раньше я искала красавцев, а сейчас… думаю!

Звезда фильмов «Зимняя вишня 2», «Зимняя вишня 3» и сериала «Петербургские тайны» актриса Ирина Климова рассказала, как пыталась строить карьеру певицы и была риелтором, и открыла секрет, почему после двух браков решила искать мужчину, похожего на себя.

Почему члены жюри не повернулись на «Голосе»

— Ирина, в конце 90-х вы выпустили свой сольный музыкальный альбом «Я так устала ждать», снимали клипы. Почему сейчас не поете?

— Сейчас я пою, но делаю это в рамках своей драматической профессии — в мюзиклах, например. На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря на то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ жизни певицы — не совсем мое. К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найти свою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку, съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!

— Несколько лет назад вы участвовали в шоу «Голос». В жюри сидели Полина Гагарина Дима Билан — то есть артисты, которые начинали свой путь на эстраде гораздо позже вас. Вам не было не по себе?

— Ну что вы?! И Дима, и Полина очень опытные артисты, профессионалы, которые вызывают уважение. То, что они не повернулись ко мне, я тоже восприняла спокойно. Я отдавала себе отчет, что соревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря на то, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способ звукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей. Но меня поразила потом реакция людей на мое выступление. Мне писали зрители, а мои коллеги и телевизионщики говорили: «Ир, да ты поешь, оказывается?! А мы и не знали!» Мой альбом вышел в 98-м году, прошло уже 20 лет. Неудивительно, что за это время все забыли, что я пою. А благодаря «Голосу» я об этом всем напомнила. А через год у этой моей акции появилось неожиданное продолжение. Юра Аксюта, с которым мы не общались 20 лет, а сейчас он является музыкальным продюсером «Первого канала», пригласил меня в программу «Три аккорда». А это тоже был очень хороший проект!

«Я была честным агентом»

— Вы когда-то занимались еще и недвижимостью. Как в эту область попали?

— В недвижимость меня занесло полное безденежье и отсутствие работы. Это были 90-е годы — очень тяжелое время для всех. Тогда очень мало снималось кино. А еще тогда я сделала большую глупость в жизни — ушла из театра по личным причинам, причем абсолютно в никуда, оказалась без работы и совершенно без денег. Единственное, я участвовала в сборных концертах. И вот на одном из них артистка Ирина Малышева , которая оказалась очень предприимчивой девушкой, мне говорит: «Чё ты сидишь? Вот у меня тоже так: то есть деньги, то их нет. Я вот устроилась в компанию по недвижимости, работаю риелтором». Я говорю: «А сколько ты зарабатываешь?» Она мне сказала сумму, я подумала про себя:«Боже мой, какая прелесть!» Она говорит: «Хочешь, я и тебя предложу в компанию, где я работаю?» Я согласилась, пришла к директору этой компании, а он мне и говорит: «Еще одна артистка, понятно! Ну ладно, раз уж у нас уже есть хороший опыт с актрисами, давайте попробуем». Я три дня походила, посмотрела, как все делается, поняла технологию и начала работать. Проработала там ровно 2 месяца, получила очень приличные деньги. Меня, кстати, полюбили мои арендаторы из-за того, что я была честным агентом, рассказывала все как есть. Но потом у меня появились съемки в «Петербургских тайнах» и я сказала: «Ну все, я опять возвращаюсь в профессию, к сожалению, больше не могу у вас работать». После того как я ушла, мне потом еще полгода звонили люди с просьбами посмотреть им квартирку. Но у меня уже все тогда наладилось в профессии, и я отказывала.

Несмотря на то, что Ирина Климова — москвичка, ей долгое время приходилось снимать комнатки, а потом и отдельные квартиры. Но о своей жилплощади актриса мечтала всегда:

— Я довольно рано съехала от родителей, хотела самостоятельности, — говорит Ирина. — Свое жилье у меня появилось только в 2012 году, правда, очень хорошее, ничего не могу сказать! В своей квартире я установила беговую дорожку, могу, придя с работы, позаниматься. А еще я всегда очень мечтала о маленькой сауне. В моей квартире оказалась такая большая ванная комната, что я смогла свою мечту осуществить.

— Я слышала, что вы увлекаетесь психологией и астрологией. С чего это пошло?

— Действительно, были в моей жизни достаточно длительные периоды, когда я этому обучалась, ходила на курсы, семинары. У меня есть великолепная подруга — крестная мама моего ребенка, она — потрясающий астролог, помогает мне во всем этом. У меня даже есть сертификат, но нет задачи работать в этом направлении. Это увлечение мне помогает ориентироваться в жизни, искать ответы на вопросы, почему что-то произошло и что нужно, чтобы исправить какую-то ошибку.

Очень интересная область — семейная психотерапия. Есть отличный мастер Берт Хеллингер, который нашел законы, по которым существует род и почему у очень успешных, умных, красивых людей порой не складывается личная жизнь. Оказалось, что нужно уходить в историю своих предков и искать ответы там. Грубо говоря, так получилось, что я на сегодняшний день не замужем. Оказалось, что мне очень сложно найти подходящего партнера. Я посмотрела, у меня практически все семьи в роду были разрушены. Мои родители вместе, но они выросли без отцов. Маминого папу мы даже не знаем, у моего папы тоже сложная ситуация. Это никак не могло не отразиться и на моей жизни. Когда у тебя нет примера хорошей семьи, как ты можешь сложить свою? Тебе приходится изобретать велосипед и заново все строить.

«Оба моих супруга были не похожи на меня»

— Ваше сердце сейчас свободно?

— Пока да, но я ничего не исключаю. На свою беду, я очень требовательный человек, у меня к мужчинам большие претензии. Я знаю, что это неправильно и нужно снизить планку. Смотрю на своего ребенка и понимаю, что не случайно у меня родился мальчик, хотя я очень хотела девочку. Я вижу, как формируется мужчина: сначала он ребенок, потом — подросток. Он точно такое же несовершенство, как и другие, а я все пытаюсь найти принца. Поэтому я смотрю, наблюдаю. Дай бог, на ком-то задержится взгляд и кто-то притянется. Раньше я искала красавцев, а сейчас думаю: да какая разница?! Как ни странно, я поняла, что мой человек должен быть похожим на меня. То есть если я — активная, надо искать такого же мужчину — активного, деятельного, который не будет сидеть, унывать. Оба моих супруга были абсолютно непохожи на меня, поэтому ничего и не получилось.

— Какими еще чертами должен обладать мужчина, чтобы вам понравиться?

— Самое главное в мужчине — это искренность и честность, а еще — желание во всем разобраться и поговорить. Я не хочу быть медиумом, догадываться о чем-то. Я хочу знать, что ему нужно, чтобы он говорил, как ему лучше. А все остальное — дело наживное!