Отец дал совет своему сыну в его первую брачную ночь. Результат просто бесценный!

Майк собирался жениться на Карэн, поэтому его отец усадил его для небольшой беседы.

Он сказал: ‘Майк, позволь мне сказать тебе кое-что. В мою первую брачную ночь в нашем номере для молодоженов я снял свои штаны, вручил их Вашей матери и сказал: ‘Примерь их. ’ Она сделала это и сказала: ‘Они слишком большие, я не могу носить их. ’ Я ответил: ‘Точно, я ношу штаны в этой семье, и всегда буду. ’

Начиная с той ночи у нас никогда не было проблем. ’ Хм-м, ’ сказал Майк. Он подумал, что это могло бы быть хорошим советом. В свой медовый месяц Майк снял свои штаны и сказал Карэн: ‘Примерь их. ’ Она примерила их и сказала, — ‘Они слишком большие. Они не подходят мне. ’

Майк сказал: ‘Точно. Я ношу штаны в этой семье, и всегда буду. Я не хочу, чтобы ты когда-либо забывала это. ’ Тогда Карэн сняла свои штаны и вручила их Майку.

Она сказала: ‘Примерь их. ’ Он померял и сказал: ‘Я не могу натянуть твои штаны. ’ Карэн сказала: ‘Точно. И если ты не изменишь свое умное отношение к заднице, то ты никогда не будешь мужчиной!’