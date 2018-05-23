Не пьют, не курят и хотят уехать в Европу: гуляем по Плотинке с выпускниками и слушаем их мечты

В Екатеринбурге сегодня отзвенели последние звонки для 18 с половиной тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. С самого утра на улицах города встречаются толпы девчонок в белых передниках и парней в парадных костюмах и со свежими стрижками.

Мы прогулялись по Плотинке, куда традиционно стекаются ребята после торжественных школьных линеек, и поговорили с ними — что они любят, о чем мечтают, хотят ли уехать из Екатеринбурга и что нужно поменять в этом городе.

Здравствуй, будущее!

Кстати, устойчивый стереотип про «пьяные бантики» показал себя несостоятельным: либо мы пришли на Плотинку слишком рано, либо ЗОЖ действительно тренд нынешних подростков. Ребята радовались солнцу, не курили и не употребляли ничего крепче газировки.

Соня — планирует поступать на юридический:

— Потому что я люблю гуманитарные предметы и не люблю математику.

— Ты хотела бы переехать в другой город?

— Мне кажется, если ты гуманитарий, надо уезжать. Наш город технический, для технических профессий. Хотела бы жить в Питере — это мечта.

Аня — мечтает об учебе в Чехии:

— Я пока не знаю, кем хочу стать, в Чехии образование бесплатное, но мама говорит: жить там довольно дорого. Мне нравится Екатеринбург, но иногда он очень грязный. Лучше жить в Москве.

— Просто у меня мозг хорошо работает.

— Ты ботан?

— Нет.

— Этот кто угодно, но не ботан, — подтверждают друзья Егора.

— Мне нравятся информационные технологии, и деньги неплохие, и не только в России можно на этом зарабатывать.

— Идеальная страна для тебя — какая?

— Швеция, Финляндия, Норвегия…

Олег — хочет стать врачом:

— Хочу работать в медицинской сфере и уехать в Финляндию. Мне просто нравится север, Северная Европа.

— Что бы ты хотел изменить в нашем городе?

— Не знаю, меня всё устраивает. А что меня может не устраивать? Я пока не работаю. Мне пока нет 18. Честно говоря, я хочу лет в 18 уехать от родителей, им проще жить без меня, мне тоже.

Артём догнал нас, потому что очень хотел, чтобы мы с ним поговорили.

— В институт хочу поступить. А главное — уехать отсюда. Хочу что-то изменить, всё поменять полностью, новых людей хочу, другой город. Я не хочу всю жизнь в этом городе жить. Многие так делают, а я не хочу.

— Как ты считаешь, чем вы отличаетесь от поколения ваших родителей?

— Черт его знает, как это сказать… Мы умнее, мы быстрее понимаем вещи, мы быстрее приспосабливаемся. Мы быстрее усваиваем информацию, быстрее привыкаем к новым канонам.

— А профессию какую хочешь получить?

— Мне не нравятся никакие профессии. Большинство меня не устраивает. Работать в одной профессии всю жизнь — это мрак.

Ирина — девушка в пионерском галстуке

— Мне очень нравится красный цвет, и я решила надеть пионерский галстук. Я слышала, что вступали в пионерскую организацию школьники и принимали активную деятельность… в России. Нет, в Советском Союзе.

— Кем хочешь стать?

— Я хотела бы стать учителем русского языка и литературы. Мне нравится работать с детьми. У меня есть маленькие брат и сестра.

Эльвира и её подруга — азербайджанки, они дружат с детства и договаривают фразы друг за другом. Их семьи давно переехали в Екатеринбург, но иногда девочки навещают родных в Баку.

— Жить тут удобнее, чем там, но там очень красиво. Тут проще учиться, найти работу. Там трудно учиться, найти работу по душе.

— Вы живёте тут по своим традициям?

— Да, мы, например, не можем встречаться с парнями с ранних лет. У нас нет парней.

— А замуж выйдете за азербайджанцев?

— Да. Когда родители одобрят.

Настя — не пьёт, не курит, хочет стать управленцем

— Я хочу поступать в Российскую академию сельского хозяйства, туда поступить сложно, но я постараюсь. Потому что мне подходят коммуникативные профессии, где надо общаться с людьми — и не делать что-то, а просто управлять.

— А правда, что сейчас подростки не пьют и не курят?

— Я не пила и не курила еще никогда. Это неинтересно.

— Почему не в белом фартуке?

— Нам сказали в школе, что это вульгарно. Хотя если красиво сшить и длину выбрать нормально, то красиво будет.

Карина — волейболистка

— Как сейчас считается: когда у тебя есть парень — это круто?

— Да, конечно, круто!

— А сложно встретить нормального парня?

— Нет, мне несложно. Мне легко знакомиться.