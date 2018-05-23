Не пьют, не курят и хотят уехать в Европу: гуляем по Плотинке с выпускниками и слушаем их мечты 

В Екатеринбурге сегодня отзвенели последние звонки для 18 с половиной тысяч выпускников 9-х и 11-х классов. С самого утра на улицах города встречаются толпы девчонок в белых передниках и парней в парадных костюмах и со свежими стрижками.
Мы прогулялись по Плотинке, куда традиционно стекаются ребята после торжественных школьных линеек, и поговорили с ними — что они любят, о чем мечтают, хотят ли уехать из Екатеринбурга и что нужно поменять в этом городе.
Здравствуй, будущее!
Кстати, устойчивый стереотип про «пьяные бантики» показал себя несостоятельным: либо мы пришли на Плотинку слишком рано, либо ЗОЖ действительно тренд нынешних подростков. Ребята радовались солнцу, не курили и не употребляли ничего крепче газировки.
Соня — планирует поступать на юридический:
— Потому что я люблю гуманитарные предметы и не люблю математику.
— Ты хотела бы переехать в другой город?
— Мне кажется, если ты гуманитарий, надо уезжать. Наш город технический, для технических профессий. Хотела бы жить в Питере — это мечта.
Аня — мечтает об учебе в Чехии:
— Я пока не знаю, кем хочу стать, в Чехии образование бесплатное, но мама говорит: жить там довольно дорого. Мне нравится Екатеринбург, но иногда он очень грязный. Лучше жить в Москве.
Егор — хочет поступать в МГТУ имени Баумана или в УрФУ:
— Просто у меня мозг хорошо работает.
— Ты ботан?
— Нет.
— Этот кто угодно, но не ботан, — подтверждают друзья Егора.
— Мне нравятся информационные технологии, и деньги неплохие, и не только в России можно на этом зарабатывать.
— Идеальная страна для тебя — какая?
— Швеция, Финляндия, Норвегия…
Олег — хочет стать врачом:
— Хочу работать в медицинской сфере и уехать в Финляндию. Мне просто нравится север, Северная Европа.
— Что бы ты хотел изменить в нашем городе?
— Не знаю, меня всё устраивает. А что меня может не устраивать? Я пока не работаю. Мне пока нет 18. Честно говоря, я хочу лет в 18 уехать от родителей, им проще жить без меня, мне тоже.
Артём догнал нас, потому что очень хотел, чтобы мы с ним поговорили.
— В институт хочу поступить. А главное — уехать отсюда. Хочу что-то изменить, всё поменять полностью, новых людей хочу, другой город. Я не хочу всю жизнь в этом городе жить. Многие так делают, а я не хочу.
— Как ты считаешь, чем вы отличаетесь от поколения ваших родителей?
— Черт его знает, как это сказать… Мы умнее, мы быстрее понимаем вещи, мы быстрее приспосабливаемся. Мы быстрее усваиваем информацию, быстрее привыкаем к новым канонам.
— А профессию какую хочешь получить?
— Мне не нравятся никакие профессии. Большинство меня не устраивает. Работать в одной профессии всю жизнь — это мрак.
Ирина — девушка в пионерском галстуке
— Мне очень нравится красный цвет, и я решила надеть пионерский галстук. Я слышала, что вступали в пионерскую организацию школьники и принимали активную деятельность… в России. Нет, в Советском Союзе.
— Кем хочешь стать?
— Я хотела бы стать учителем русского языка и литературы. Мне нравится работать с детьми. У меня есть маленькие брат и сестра.
Эльвира и её подруга — азербайджанки, они дружат с детства и договаривают фразы друг за другом. Их семьи давно переехали в Екатеринбург, но иногда девочки навещают родных в Баку.
— Жить тут удобнее, чем там, но там очень красиво. Тут проще учиться, найти работу. Там трудно учиться, найти работу по душе.
— Вы живёте тут по своим традициям?
— Да, мы, например, не можем встречаться с парнями с ранних лет. У нас нет парней.
— А замуж выйдете за азербайджанцев?
— Да. Когда родители одобрят.
Настя — не пьёт, не курит, хочет стать управленцем
— Я хочу поступать в Российскую академию сельского хозяйства, туда поступить сложно, но я постараюсь. Потому что мне подходят коммуникативные профессии, где надо общаться с людьми — и не делать что-то, а просто управлять.
— А правда, что сейчас подростки не пьют и не курят?
— Я не пила и не курила еще никогда. Это неинтересно.
— Почему не в белом фартуке?
— Нам сказали в школе, что это вульгарно. Хотя если красиво сшить и длину выбрать нормально, то красиво будет.
Карина — волейболистка
— Как сейчас считается: когда у тебя есть парень — это круто?
— Да, конечно, круто!
— А сложно встретить нормального парня?
— Нет, мне несложно. Мне легко знакомиться.