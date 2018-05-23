«Этот гусь — такой же, как ты»: 19 смешных комиксов о нашей жизни

«Просто гусь. Такой же, как и ты», — так описывает автор свои незатейливые комиксы об обыкновенном гусе. В смешных зарисовках герой-гусь сталкивается с ситуациями, знакомыми каждому из нас. Грустит, веселиться, размышляет о смысле жизни и мириться окружающей действительностью. Картинки художник снабжает подписями, которые делают происходящее ещё более юмористическим. Эти жизненные и забавные рисунки о нас с вами. Смотрите сами!

1. Бесит, когда ложишься спать, а спать не ложится с тобой 2. Встал, умылся, поел 3. Я почему такой злой? 4. Бесит эта дискриминация возрастная. Ну и что, что мне почти 30? 5. Каждую ночь 6. Один раз поспал в обнимку, и теперь не знаю, как спать без обнимки 7. Запомните главное правило выходных 8. Как правильно знакомиться с девушкой 9. Может начать худеть к лету? Ах, уже средина мая… 10. Проблемы белых людей 11. Мой девиз на лето 12. Ночной ритуал 13. Кошки такие кошки 14. Про одежду разных поколений 15. И вообще 16. К слову, про еду 17. Реалии современного футбола 18. Долгожданный отпуск 19. Но самое главное в жизни, чтобы было кому обнять