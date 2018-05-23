5 способов перестать усложнять жизнь

В мире, где мы постоянно находимся в движении, трудно признать, что невозможно успеть все. Ты добавляешь все больше целей в список, твой набор задач растягивается — а энергия подходит к концу. Существует несколько способов перестать усложнять свою жизнь, а сосредоточиться только на том, что тебе нужно:

1. Не гонись за великими свершениями

Речь совсем не о том, что нужно перестать стремиться к большему, просто помни, что сделать шаг назад и понять, что ты вовсе не обязана постоянно куда-то стремиться — тоже нормально. Уметь достигать крупные цели — несомненно повод для гордости, но гнаться за идеальной жизнью не очень практично, гораздо лучше сосредоточиться на том, чего ты уже достигла и укрепить свои позиции. Но если ты не можешь устоять на месте, просто сосредоточься на небольших задачах, которые ты можешь сделать за раз.

Расставляй приоритеты

Попробуй переименовать список «Нужно сделать» в «Я хочу сделать»

Определи количество целей, на которых ты можешь сосредоточиться здесь и сейчас

2. Не захламляй свой дом Захламленный дом и захламленная жизнь — вещи не тождественные, но от того, насколько грязно в твоем доме, зависит твой успех и продуктивность. Я не предлагаю гениралить каждую пятницу или переживать из-за пыли под комодом, просто потому что успешная женщина должна быть опрятной, но пора признать, что гораздо удобнее сидеть на диване, чем на стопке белья, которая постоянно пополняется. Идея избавления от лишнего очень проста: чем чище дом, тем больше пространства для рефлексий и новых достижений.

Выброси то, чем не пользуешься, или пусти в дело

Выдели хотя бы 1 день в неделю, чтобы организовать пространство

Инвестируй в практичный декор и коробки для хранения

3. Не мирись со стрессом

Вай-фай отваливается, по дороге на работу попала в пробку, поссорилась с партнером, а на работе новый серьезный проект, который требует креативности — источников стресса всегда предостаточно. Чтобы не бросить все сразу и не решить, что все в твоей жизни идет кувырком, напоминай себе о том, что ты не должна подавлять эмоции. Лучший выход для негатива — творчество. Сделай что-то, что тебя вдохновит: прочитай воодушевляющие цитаты, пересмотри фотографии, напоминающие о счастливых моментах, или просто послушай музыку, хотя бы 5 минут.

Веди журнал благодарности, записывай, каким вещам в своей жизни ты действительно благодарна

Обдумывай свои ощущения

Не бери на себя больше, чем запланировала

4. Не смотри в телефон 24/7 Сидеть на ВКонтакте целый день не опасно для интеллекта, а вот для продуктивности и общего самочувствия угрозу все же представляет. Это касается не только интернета, но и использования электронных устройств в принципе. Это связано с реакцией мозга на синий свет, излучаемый экраном, — он ускоряет утомляемость и может стать причиной бессонницы. На этой неделе YouTube и Instagram объявили о введении новых опций: приложение будет уведомлять, что ты проводишь слишком много времени, глядя в экран, и стоит сделать перерыв. Представители компаний заявили, что хотят помочь пользователям бороться с зависимостью, а также снижением концентрации.

Вместо чтения новостей — выбирай полезные книги

Перед сном клади телефон подальше от кровати

Настрой автоматическое включение режима без уведомлений

5. Не живи в будущем

Желание планировать будущее — доказательство того, что ты становишься эмоционально зрелой. Только ты думаешь о том, что, наконец, получила желаемое в своей карьере, как появляется мысль, можешь ли ты позволить себе завести собаку. Да, вопросы о своем будущем стоит задавать и находить ответы, но жить в них постоянно опасно, рискуешь не успеть «пожить». Чтобы сконцентрироваться на том, что у тебя есть сегодня, больше внимания уделяй тому, что ты чувствуешь, а не тому, какой ты когда-нибудь станешь.

Обращай внимание на текущие задачи

Радуйся и празднуй себя и свои достижения

Не спеши иметь все и сразу