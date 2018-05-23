Тест, который поможет выявить самую дрянную работу

Ты маешься в токсичной компании, которая ставит прибыль выше благополучия сотрудников? Все работники мучаются от стресса и выгорания? Или ты работаешь в оазисе порядочности и взаимоуважения, который учитывает человеческий фактор и твои интересы? Не можешь ответить? Хорошо, давай проще: ты своей работой доволен? Опять не можешь ответить? Ну это на самом деле нормально. Ведь как оно бывает: зарплата хорошая, вроде занимаешься любимым делом, но начальники некомпетентные, коллеги — клоуны анальные, атмосфера угнетающая и рабочий процесс выстроен максимально по-идиотски. И вроде бы хочется уволиться, но сомнения и страх потерять вроде бы хорошее место сильнее. Но мучиться ведь тоже желания нет. А корпорации тем временем делают работу все невыносимее и невыносимее. И что в таком случае прикажете делать? Чтобы упростить себе жизнь, понять, убивает тебя работа или поощряет, и решиться на увольнение, пройди тест известного психотерапевта, доктора философии, профессора Университета Северной Каролины Брайана Э. Робинсона. Действительно помогает на многое открыть глаза.

Вопросы

1. Удается ли найти посреди рабочего дня время для непринужденной беседы с коллегами? 2. У тебя никогда не создавалось ощущение, что ты работаешь в морге — настолько стерильная, холодная и безэмоциональная твоя рабочая среда? 3. На работе царят хаос, кризис и суматоха? 4. Ты работаешь в организации, которая ставит производство и прибыль выше благосостояния и морального духа своих сотрудников? 5. Часто ли приходится работать сверхурочно, на выходных и в праздники? 6. Твое начальство не терпит даже самые незначительные ошибки и оплошности подчиненных? 7. Работа оказывает на тебя давление? Часто ли приходится суетиться и бегать наперегонки со временем?

8. Тебе приходится жонглировать сразу несколькими задачами и проектами, чтобы не отставать от заданного плана? 9. Тебе приходится выслушивать необоснованные требования? Часто ли заставляют выполнять задачи в нереально короткие сроки? Ощущается ли прессинг со стороны руководства? 10. За свою славную трудовую карьеру ты успел заработать болезни, вызванные рабочим стрессом? (Не путать с профессиональными заболеваниями, характерными для конкретного ремесла)

11. Что ставится выше: благосостояние сотрудников или прибыль и производство? 12. Твои коллеги часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием, нехваткой личного времени, проблемами в семье? Руководство пытается хоть как-то их поддержать? 13. Тебе посчастливилось работать в расслабляющей, размеренной, теплой и дружелюбной среде? 14. Чаще ты чувствуешь себя человеком или товаром, винтиком механизма? 15. У твоих близких нет ощущения, что они отодвинуты на второй план из-за того, что тебе приходится брать работу на дом и отвлекаться на нее даже в законный выходной? Они не обижены? У них нет ощущения, что работа для тебя важнее, чем они?

16. Ты интересен работодателю в долгосрочной перспективе как хороший специалист или же как еще один вполне заменяемый винтик в сложном механизме? Нет ли ощущения, что из тебя выкачивают всю энергию без остатка, чтобы избавиться при первой же возможности, когда ты перестанешь приносить пользу? 17. У вас принято отмечать дни рождения, праздники, или, может быть, вы просто периодически собираетесь на условное «фондю»? 18. Вас с коллегами можно назвать «братьями по оружию»? В том плане, что в вашем коллективе ощущается ли поддержка и взаимовыручка?

19. Есть ли в коллективе человек, которому можно выговориться и попросить поддержки в случае неприятностей на работе? 20. Твоя должность дает тебе моральное удовлетворение? Соответствует твоим целям? Позволяет процветать и развиваться? А потребности позволяет удовлетворить?

Как рассчитать результат

Итак, тебе дается 60 баллов. Отвечая на вопросы с 1 по 10, за каждый ответ «да» вычитай 2 балла. За каждый ответ «нет» добавляй к этим 60 еще 2 балла. Далее: за ответ «да» добавляем 2 балла, а за ответ «нет» вычитаем столько же. Как можно увидеть, в некоторых пунктах есть сразу несколько вопросов. Если сложилась такая ситуация, что на один вопрос в пункте (именно в пункте — обрати внимание, это важно!) ты готов ответить утвердительно, а на другой — отрицательно или просто не уверен в ответе, то ставь 1 балл.

Результат

0-59: Все очень плохо! Готовы поспорить, что у тебя налицо все признаки стресса, а тут, как известно, недалеко и до серьезных проблем со здоровьем. Поищи-ка лучше другое рабочее место. 60-69: Ниже среднего. Радоваться абсолютно нечему: есть поводы для беспокойства, но они не такие значительные, как в предыдущем пункте. Однако подумай о смене рабочей обстановки. 70-79: Обычный. Самый настоящий «Тоттенхэм», если перефразировать героев фильма «Залечь на дно в Брюгге». В том смысле, что говном назвать твою работу сложно, но и до вершин она не добралась. 80-89: Хороший. Все у тебя на работе хорошо, продолжай в том же духе на том же месте. Но есть к чему стремиться. 90-100: Отличный. Такое бывает? Тогда оставайся на месте и не думай о других работах. С ними ты внесешь в свою жизнь разнообразие, позабавишься немного, но ни одна из них не сравнится с твоим нынешним рабочим местом. Ты сорвал джекпот, поэтому наслаждайся.