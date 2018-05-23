«Поверженный в бою»: за что убили Игоря Талькова

Игоря Талькова можно назвать одним из последних героев перестройки. Его творчество и личность вызывают противоречивые оценки у музыкантов, но одно можно сказать наверняка — он был настоящим кумиром своей эпохи.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в семье репрессированных. Его предки по отцовской линии были потомственными офицерами царской армии, мать была дочерью этнического немца и казачки.

В детстве Тальков мечтал стать хоккеистом, но не прошел отбор, занимался музыкой. Он играл на фортепиано и гитаре, потом освоил бас-гитару, скрипку и барабаны, однако нотной грамоты не знал. Впрочем, это не мешало ему подбирать мелодии на слух. Хриплый голос — отличительная особенность певца — стала следствием перенесенного ларингита.

В юности играл в многочисленных ансамблях — "Апрель", "Калейдоскоп" — был бас-гитаристом у Барыкина, аранжировщиком у Стаса Намина , работал с Людмилой Сенчиной . В 1986 году вместе с Ириной Аллегровой становится солистом группы "Электроклуб". А 1987 году его узнала вся страна после исполнения композиции "Чистые пруды" в передаче "Песня года".

Однако певец не стал идти по пути эстрадного лирика. Он создает свою группу "Спасательный круг" и начинает исполнять остросоциальные песни, в которых критикует КПСС и деятельность коммунистов , поднимает тему религии и патриотизма, судьбы страны.

На рубеже 1990-1991 года он становится самым популярным исполнителем на российской сцене, совмещая в своем творчестве разные жанры, в том числе рок и авторскую песню.

Впрочем, певец быстро разочаровался и в Горбачеве, и в Ельцине, и не скрывал своего скептического отношения к новой власти. Впоследствии политическая версия убийства станет одной из основных среди его поклонников.

Во время перелета со своей группой в Тюмень на гастроли, когда самолет попал в грозовой фронт, Игорь Тальков сказал, что не стоит бояться, пока они с ним. Потому что он умрет при большом скоплении народа и его убийцу не найдут.

Впоследствии вспомнили также, что за день до рокового концерта, на выступлении в Гжели у его гитары оборвалась струна. Тогда еще никто не знал, что он вышел на сцену в последний раз.

6 октября 1991 года Талькова застрелили перед выходом на сцену во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге.

Сразу появилось множество как версий произошедшего, так и возможных заказчиков и исполнителей.

Жена певца Татьяна вспоминала, что 3 или 4 октября мужу позвонили по телефону. Она хорошо запомнила последнюю фразу Игоря: "Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем".

По ее словам, Тальков обращался в правоохранительные органы с просьбой предоставить вооруженного охранника и купил газовый пистолет.

Конфликт, ставший причиной трагедии, разгорелся из-за очередности выхода на сцену. Считалось, что ближе к концу выступать престижнее.

Игорь Малахов , возлюбленный и охранник певицы Азизы, потребовал у организаторов, чтобы выходы Азизы и Талькова поменяли местами (завершать концерт должен был Газманов), так как Азиза не успевает подготовиться. Организаторы согласились, Тальков спокойно принял это решение, но его коммерческий директор Валерий Шляфман возмутился.

В итоге Малахов пришел в гримерную к певцу, где состоялся разговор на повышенных тонах. Газманов, находившийся в соседней гримерке, вспоминал, что Малахов был нетрезв.

Охранники Талькова вывели Малахова в коридор, где тот внезапно достал револьвер. Шляфман сообщил об этом певцу и тот вышел следом. По словам костюмерши Марии Берковой, Шляфман сказал Малахову что-то оскорбительное.

Тальков выстрелил из газового пистолета, но патроны, вероятно, оказались просроченными. Его охранники бросились на Малахова, он успел выстрелить, но первая пуля ушла в пол, а вторая пробила ящик из аппаратуры, после чего оружие у него из рук выбили.

Затем прозвучал третий выстрел, который и оказался смертельным. Певец скончался мгновенно. Очевидцы до сих пор не могут внятно ответить на вопрос, кто же был убийцей.

Мария Беркова утверждала со ссылкой на показания телохранителей, что стрелял Шляфман. Татьяна Талькова уверена, что Шляфман постоянно провоцировал конфликты с момента своего появления в группе и внедрился в нее, чтобы специально создавать опасные ситуации вокруг певца.

Согласно самой распространенной версии, после убийства Шляфман спрятал револьвер в гримерной певца, в бачке унитаза, откуда потом его достала помощница Азизы и передала певице, а та вернула возлюбленному. Малахов был объявлен в розыск, но затем сам пришел в милицию. Однако вскоре обвинения с него были сняты, он получил 2 с половиной года условно за незаконное ношение оружия.

Судебно-медицинская, баллистическая и ситуационная экспертизы в 1992 году установили, что смертельный выстрел сделал Шляфман.

Однако еще 12 февраля 1992 года Валерий Шляфман уехал в Израиль через Украину, где и живет по сей день, сменив фамилию на Высоцкий. Израильские власти отказались его выдать, так как на тот момент между нашими странами не было договора об экстрадиции. Следователь Олег Блинов , приехавший в Тель-Авив, так и не смог ни встретиться с ним, ни допросить его в течение 19 дней. Сам Шляфман свою вину отрицает и утверждает, что убийцей был Малахов, который скончался в 2016 году.

На сегодняшний день дело об убийстве приостановлено. В разные годы всплывали сведения о связях Малахова с Курганской преступной группировкой и Мазуткинской ОПГ.

Кинокритик Марк Рудинштейн предположил, что убийство могло быть следствием конфликта Талькова с продюсером картины "Царь Иван Грозный" Исмаилом Таги-Заде, где певец снимался.

Судебный эксперт Геннадий Григорьев считает, что Шляфман и Малахов действовали заодно, а потасовка была инсценирована. Однако при этом он полагает, что Шляфман выполнял заказ "серьезных людей".

Мать певца уверена, что стрелял профессиональный киллер ссылаясь на мнение медсестры, приехавшей на вызов вместе с бригадой скорой помощи.

Писатель и подполковник милиции Андрей Кивинов выразил мнение, что убийство было случайным, так как в то время перестрелки начинались из-за любой глупости.

Учитывая жесткую политическую позицию певца, подозревались и власти, и различные партии, и даже мировой заговор.

Странной оказалась судьба телохранителей Талькова. Один был убит в ресторанной драке в 1996 году, второй выбросился из окна своей квартиры, а третий много лет живет под другим именем, пережив несколько покушений.

Как бы то ни было, его гибель стала одним из самых громких убийств в новейшей истории российского шоу-бизнеса. Точка в этой истории еще не поставлена.

Игорь Тальков похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.