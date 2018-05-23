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У бедной матери была проблема — её ребенок ругался. Но затем она услышала что-то еще хуже!
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У бедной матери была проблема — её ребенок ругался. Но затем она услышала что-то еще хуже! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Спустя несколько дней после Рождества, мать работала на кухне, слушая своего сына, который играл с его новым электропоездом в гостиной. Она услышала, что поезд остановился, и сын сказал: «Эй вы, с*кины дети, все кто выходит сейчас, убирайтесь прочь из поезда, потому что мы едим дальше! А все вы, с*кины дети, кто едет дальше, усадите ваши задницы на сидения, потому что мы трогаемся.»
Мать чуть не сошла с ума, услышав это, и сказала сыну: «Мы не используем таких слов в нашем доме. Теперь я хочу, чтобы ты пошел к себе в комнату, и оставался там, в течение ДВУХ ЧАСОВ. Когда ты выйдешь, то сможешь играть со своим поездом, но я хочу, чтобы ты использовал только хорошие слова.»
Два часа спустя сын выходит из спальни и продолжает играть со своим поездом. Скоро поезд остановился, и мать услышала, что ее сын сказал: «Все пассажиры, которые выходят из поезда, пожалуйста, не забывайте Ваши вещи. Мы благодарим Вас за поездку и надеемся, что Ваша поездка была приятной. Мы надеемся, что Вы выберите нас снова.»
Затем, она слышит, что маленький мальчик продолжает: «Для тех из Вас кто продолжает поездку, мы просим, чтобы Вы убрали весь свой ручной багаж под Ваши сидения. Помните, в поезде не курят. Мы надеемся, что у Вас будет приятная и расслабляющая поездка с нами.»
Поскольку мать начала улыбаться, ребенок добавил: «Для тех из вас, кто разозлился по поводу двухчасовой задержки все претензии к с*ке на кухне.»
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