Как могут обманывать современные таксисты

Последние годы люди все чаще обращаются к услугам популярных сервисов такси Uber, Яндекс. Такси, Gett и многих других. Поездки для пассажиров стали удобнее и комфортнее, а сама стоимость такси заметно снизилась: требующие совершенно неадекватную цену за свои услуги перевозчики постепенно уходят в прошлое. В то же время развитие технологий в этой сфере открыло новые возможности для мошенничества.

Заказы от борта

Благодаря софту для водителей Яндекс. Таксометр перевозчики могут, кроме заказов от провайдера, принимать так называемые заказы от борта — когда пассажир ловит такси на улице. Не многие знают, что водитель в таком случае в праве сам устанавливать собственную тарификацию и стоимость поездки.

Недобросовестные таксисты иногда включают в приложении режим от борта даже в случае «полноценного» заказа, то есть когда пассажир зашел в программу, указал маршрут поездки от точки А в точку Б и нажал кнопку «вызвать такси». Когда клиент садится в автомобиль, мошенник незаметно включает режим заказа от борта.

После окончания поездки таксист может назвать сумму, чуть ли не на 50% превышающую указанную пассажиру в приложении. На возражения клиента такой водитель отвечает, что сумма поездки в приложении не точная, примерная. В ход идет дополнительная аргументация: были пробки, Яндекс якобы указывает маршрут по прямой, автомобиль же передвигается по дорогам, ну и так далее. На самом деле, все это, конечно же, обман.

Другой пассажир

Данный вид мошенничества действует при условии, что клиент намерен оплатить поездку с помощью банковской карты. Бывает, что человек не вышел вовремя, но заказ не отменил.

Таксист подъезжает, некоторое время ждет клиента, а потом едет из точки А в точку Б, которую указывал клиент. После этого заказ закрывается водителем, а сумму поездки списывается с карты несостоявшегося пассажира.

Тот в недоумении, пытается выяснить в чем дело, начинается разбирательство, водитель же заявляет, что был человек, сел в машину, и он его исправно довез куда надо. Доказать обман в таком случае практически невозможно.

Промокоды

Наверняка многие из нас пользовались промокодами при поездке на такси. Яндекс, Uber и другие сервисы часто пользуются ими для привлечения клиентов. Дисконт можно использовать только один раз. Даже если промокод на сумму 500 рублей, а поездка на 300, то разницу в 200 рублей пассажир использовать уже не может.

Зато это может сделать таксист. Водитель закрывает промокод на максимум и получает эти самые 200 рублей.

Доплата

У каждого сервиса есть минимальный тариф поездки. К примеру, у Gett это 50 рублей, у Яндекс-Такси — 100. В случае, если поездка обошлась клиенту дешевле, сервис доплачивает водителю разницу.

Этим пользуются недобросовестные таксисты. Покупается дополнительный смартфон, с одного телефона водитель делает заказ, а с другого принимает. Как правило, мошенническая схема используется по пути на реальные вызовы — к примеру, «подвозил пассажира».

«Фейковый GPS»

Сотрудничающие с сервисами таксисты порой пользуются программами, которые искажают реальное нахождение их машины на карте. Особенно популярен «искажатель» в аэропортах. К примеру, в Gett заказы распределяются в зависимости от близости водителя к клиенту. Иными словами, кто ближе, то и получает пассажира.

Чтобы получить лакомый заказ первыми ушлые таксисты используют «фейковые GPS», который показывает их местонахождения рядом с аэропортом, тогда как они сами могут быть в другом месте. Только получив заказ, водитель выдвигается. Естественно, что клиент потеряет много времени, ожидая машину.

Первая поездка

В Uber используется практика дарить клиенту первую поездку. Этой возможностью также пользуются мошенники. Водители договариваются заказать друг у друга фиктивную первую поездку. На самом деле она не выполняется, но таксист все равно получает за нее деньги от системы.

Отсутствие предложения

Еще одно мошенничество водителей в Uber — обман формирующего цену заказа алгоритма. Для этого все водители одновременно выходят из приложения, через которое берут заказы.

Система видит крайний недостаток машин, и при ограниченном предложении повышает цены на проезд. Водители же, дождавшись повышенной тарификации, заходят обратно в приложение и принимают заказы. Но уже по завышенной цене.