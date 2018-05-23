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5 простых способов стать счастливее
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5 простых способов стать счастливее 

WomanHit.ru 19 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Вселенная щедра к нам, если рядом есть близкие люди. Говори им спасибо, искренне с душой, хотя бы три раза в день. Несколько минут, проведенных в благодарности за то, что у тебя есть дом, еда, да и просто, на улице весна, ощутимо сделают тебя счастливее и поднимут настроение.
Способ №2  Иногда надо отдыхать от гаджетов. Выключи компьютер, откажись на время от телевизора, забудь дома телефон. Потрать время не на просмотр ленты друзей, а на одну встречу. Чашка чая с одноклассницей или чтение книги принесут больше позитива.
Способ №3  Не зря все больше людей отдают предпочтение спорту в качестве проведения досуга. Как известно, в здоровом теле, здоровый дух. Даже элементарный бег помогает отвлечься от дурных мыслей. А может быть это будут танцы? Регулярные занятия заряжают энергией, улучшают качество сна, повышают работоспособность.
Способ №4  Начни по утрам записывать свои мысли и эмоции. Ведение дневника даст развитие творческой мысли и хорошее настроение на весь день.
Способ №5  Коллекционируй впечатления — фотографируй то, что вам понравилось или удивило. Красивая бабочка или смешной пес, перепачканный ребенок или любимые родители достойны кадра. Вскоре у тебя появится альбом снимков, рассматривая который ты будешь вспоминать приятные моменты.
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