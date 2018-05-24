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Тест: мы угадаем, на какую звездную красотку ты похожа внешне
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Тест: мы угадаем, на какую звездную красотку ты похожа внешне 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Говорят, у каждого человека в мире есть двойник. А если предположить, что он из мира шоу-бизнеса?
Сравнение со знаменитой и выдающейся личностью, согласись, всегда приятно. Особенно, если тебя сравнивают со звездой сногсшибательной внешности! WMJ.ru подготовил для тебя увлекательный тест, пройдя который, ты узнаешь, на какую российскую звезду похожа внешне!
К слову, узнать о том, какая ты голливудская звезда, можешь здесь, а проверить свою интуицию тебе поможет этот тест.
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Фото:eastnews, globallookpress, shutterstock, instagram
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