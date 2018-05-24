«Ты в танцах!» История оренбургской танцовщицы Тати Канаевой

Очередным гостем интервью-клуба «КИВИ» стала Тати Канаева. Девушка руководит собственной танцевальной студией, она стала известной благодаря участию в телешоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Правда, прошла Тати только в топ-100, но это еще не финал ее истории с этим проектом. Почему юридическому образованию оренбурженка предпочла танцы, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Убежать от страхов

Тати родилась в Оренбурге. С 6 лет она занималась танцами различных направлений: народные, бальные, современные танцы, и даже классический танец. Тати окончила гимназию с золотой медалью, и поступила в педагогический университет на факультет лингвистики и межкультурной коммуникации.

«В ОГПУ я закончила 4-5 курс бакалавриата экстерном. Меня преподаватели не поддержали и валили по предметам, но с горем пополам закончила с красным дипломом», — рассказывает девушка.

В 2005 Тати вместе со своей семьей иммигрировала в Калифорнию.

«До 25 лет моя жизнь была подвластна только решениям моей мамы. Я боялась брать ответственность на себя. Всегда спрашивала у мамы, будет так хорошо или нет. Она всегда хотела, чтобы мы с сестрой уехали за границу, потому что в те времена было опасно даже с танцев домой возвращаться. Ходили с газовыми баллончиками, потому что пару раз на девчонок нападали», — признается танцовщица.

По словам Тати, это были страшные времена:

«Мы жили в центральном доме на Советской. Возвращаюсь домой, захожу на площадку: стоит мужчина в плаще и шляпе, стоит и смотрит на меня. Я понимаю, что не могу зайти домой, открыть дверь, потому что он зайдет со мной. Что будет дальше, я не знала. Пыталась звонить в соседнюю площадку, никто не отвечал, и он говорит: «Ладно, иди, я тебя отпускаю». Естественно, я была напугана, и страх этот у меня проходил долго, даже после переезда».

«Оtlichno», ча-ча и сальса

За границей у Тати возникли уже другие сложности.

«Я приехала в США, когда мне был 21 год. Я озадачилась тем, куда поступать. Мама намекнула на юридический, и я начала узнавать. Мне сказали, что мой диплом тут не котируется, мне надо отпахать 4-5 лет заново, а потом уже пойти учиться на магистратуру на юридический факультет. К счастью, у них есть такая система, которая сравнивает образование и переводит его в определенные оценки на английском языке. Сначала мне не перевели, а написали транслитерацией «otlichno», но в итоге я добилась нормального перевода оценок»

Чтобы попасть на юридический факультет нужно сдать тест на логику и понимание и чтение текста, в котором ничего не понимаешь.

«Там просто смотрят на твои мозги, можешь ли ты мыслить логично в этой структуре, а не проверяют знание истории. В Америке другая система образования, благодаря которой я до сих пор помню некоторые вещи. Ты заранее читаешь тему, которую будут освещать на уроке, и сразу понимаешь, о чем твой профессор говорит. К тому же он в любой момент может спросить кого угодно», — отмечает Тати.

Однако и вдали от родины в жизни оренбурженки появились танцы. В США Тати влюбилась в латиноамериканские социальные танцы: сальса, бачата, меренга, ча-ча, пачанга, — и с головой ушла в мир этих зажигательных ритмов.

«Не знаю, почему, но пришла на сальсу. Там была огромная тусовка, начиная от уборщиков и до полицейских, где все танцевали. Когда я это все увидела, меня так захлестнуло, так поразило. Тогда готовилась к сдаче экзамена на рецензию юриста, где надо выучить огромное количество литературы за два месяца. Тратила много времени на это, а танцы помогали разгрузиться. Мне нужно было немного потанцевать, в жизни нужна гармония, крайности к хорошему не приводят», — признается она.

Ноющие банкроты, или обратно в Россию

В 2010 году Тати окончила юридический факультет университета Санта-Клара и получила степень Доктора Права. Тати вошла в 10% лучших студентов, была внесена в «Список Декана» за успехи в учебе, и в июне 2010 года успешно сдала трехдневный экзамен на адвокатскую лицензию в штате Калифорния, который считается самым сложным. Но с профессией юриста не срослось, а танцы ее не оставляли.

«На первой практике я пошла работать клерком в федеральном суде по банкротству. Сфера банкротства — это постоянно ноющие люди, которые приходят со своими проблемами: «Все плохо, подадим на банкротство». А потом ты узнаешь, что у него 100 тысяч на каком-нибудь счете лежит. И так постоянно. Это очень давит на тебя. А там еще прецедентное право действует: ты должен перелопатить кучу дел в поисках схожих фактов — очень муторно и рутинно. Есть такая фраза на английском, в переводе «Спасибо, Боже, наступила пятница!», и ты правда с нетерпением ждешь этой пятницы. Я поняла, что это не мое. А еще я — скорпион, и у меня есть такая черта, я не всегда чувствую границы, где кончается добрая ирония и начинается злой сарказм. Поэтому мне трудно работать на кого-то, у меня сложный характер. Плюс — я человек инициативный, всегда хочу сделать и то, и это».

Тут-то и зародилась идея о создании собственной студии. Но мама Тати запрещала ей бросать юриспруденцию, говорила, что танцы — это не серьезно. В Америке нравилось, конечно, но не всегда. Душевное общение, которое принято у россиян, там никому не интересно. Все общаются с теми, кто им может быть потенциально полезен. Первый вопрос у них всегда: «Где ты учился?». «А когда работали в суде с молодыми ребятами, даже во время ланча говорили про юрисдикцию. Это ведь невыносимо», — удивлялась Тати Канаева.

В 2012 году она решила поехать в Оренбург. Тати училась параллельно в оренбургском филиале юридической академии заочно. Правда, появилась она там единственный раз — на госэкзаменах, но сдала их без единой тройки и ушла в танцы.

«Моя мама, наверное, до сих пор в шоке, ведь она столько сил угробила на то, чтобы мы уехали в Америку. А тут я вернулась, да еще и студию открыла. Все говорят, что я сижу в подвале (имея в виду танцевальную студию), вместо того, чтобы работать юристом в Америке. Думают, что я сумасшедшая».

Почему Оренбург не танцует?

«Когда приехала в Оренбург, никто не знал, что такое сальса, бачата. Мы начали показывать социальные танцы на улице, говорили, что научиться может каждый. И я была на эмоциях, и народ это захлестнуло. Хотела создать в городе такую же тусовку социальных танцев, место с музыкой для них. Хотя в Америке танцевальная сфера, прежде всего, бизнес, а не дело жизни. В Оренбурге люди сначала активно поддерживали, на вечеринки ходили, которые всем нравятся. Потом начало происходить так: приходит парень, встречает девушку, они женятся и уходят. До конца не могу понять причины, почему люди не танцуют сейчас. Цены доступные, ведь денег хватает на развлечения. Время вроде тоже есть. Приходишь к выводу, что это своеобразный оренбургский менталитет. В наших ссыльных городах — Оренбурге, Орске — люди тяжелые на подъем, вспыхнули, но тут же погасли», — сетует танцовщица.

Наверное, самым интересным для оренбуржцев была история Тати о поездке на проект «ТАНЦЫ». В сам проект девушка не прошла, остановилась на топ-100. Но и это неплохой результат.

«Пришла ко мне девочка из института искусств, мегауверенная в себе, и говорит: поехали на кастинг «ТАНЦЕВ». Мне было 33 года, я давно не танцевала профессионально, были проблемы со спиной, но ради интереса согласилась. Я даже не готовилась, знала, что социальные танцы покажу и все. В кастинге в Уфе участвовало 150 человек, из них взяли только 5, меня в том числе. Я поставила себе галочку, потому что людей мои танцы заинтересовали, заинтересовала я, как личность», — признается Тати.

В этом году Тати снова приняла участие в этом телешоу, но в этот раз испытала судьбу в Израиле. Собираясь на отдых в страну четырех морей, в аэропорту она увидела рекламу о новом кастинге. Танцовщица позвонила своему знакомому, который жил там и рассказала, что будет кастинг, что она прилетает и хочет принять участие. Времени на постановку и репетицию номера у них не было, но парень согласился. Жюри конкурса предложило ребятам отрепетировать, записать видео и прислать на почту. Вполне вероятно, что в сентябре Тати снова поедет покорять Москву.

Гостья оказалась не на шутку болтливой и в каждом ответе на вопрос вспоминала по несколько интересных случаев из своей жизни, делилась наблюдениями, а напоследок вывела главную мудрость своей истории:

«Нужно в какой-то момент понять, что это твоя жизнь, и как ты ее будешь жить, зависит от тебя. Ты можешь жить чужой жизнью, и в глазах родителей, общества быть успешным юристом. Но при этом можешь быть несчастлив, потому что делаешь то, что тебе не нравится делать. Какие бы деньги тебе ни платили, ты не полюбишь свою работу».