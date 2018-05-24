Взрыв мозга: парень в узких брюках и на шпильках обнимает девушку. Или нет? 

На портале Reddit появилось фото, где молодой парень в зауженных белых джинсах и на каблуках обнимает сидящую в кресле девушку. Фотография взорвала мозг многим пользователям и оказалась эффектной оптической иллюзией.
Снимок опубликовал пользователь под ником tstorey25, и буквально через несколько часов он собрал более двух тысяч откликов.
@tstorey25
Интернет-сообщество сразу же начало обсуждать необычный внешний вид бородатого парня.
«Я не вижу здесь ничего необычного. Он выглядит замечательно на этих каблуках».
«Эта обувь не подходит к таким брюкам».
«Я очень смущен».
«Я не думаю, что она в его вкусе».
«Хорошо, мозг, ты мне не нравишься, а я не нравлюсь тебе, но, пожалуйста, давай присоединим голову парня к телу, которое сидит на стуле. Если ты сделаешь это, то я дам тебе немного алкоголя, пойдет?».
И действительно, оказалось, что парень сидит за столом, а девушка обнимает его сзади.
В честь разгадки сложнейшего оптического обмана пользователи стали делиться похожими иллюзиями, которые в свое время заставили поломать голову многих опытных интернет-юзеров.
Их вы можете посмотреть в нашей галерее: