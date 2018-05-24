Взрыв мозга: парень в узких брюках и на шпильках обнимает девушку. Или нет?

На портале Reddit появилось фото, где молодой парень в зауженных белых джинсах и на каблуках обнимает сидящую в кресле девушку. Фотография взорвала мозг многим пользователям и оказалась эффектной оптической иллюзией.

Снимок опубликовал пользователь под ником tstorey25, и буквально через несколько часов он собрал более двух тысяч откликов.

@tstorey25

Интернет-сообщество сразу же начало обсуждать необычный внешний вид бородатого парня.

«Я не вижу здесь ничего необычного. Он выглядит замечательно на этих каблуках».

«Эта обувь не подходит к таким брюкам».

«Я очень смущен».

«Я не думаю, что она в его вкусе».

«Хорошо, мозг, ты мне не нравишься, а я не нравлюсь тебе, но, пожалуйста, давай присоединим голову парня к телу, которое сидит на стуле. Если ты сделаешь это, то я дам тебе немного алкоголя, пойдет?».

И действительно, оказалось, что парень сидит за столом, а девушка обнимает его сзади.

В честь разгадки сложнейшего оптического обмана пользователи стали делиться похожими иллюзиями, которые в свое время заставили поломать голову многих опытных интернет-юзеров.

Их вы можете посмотреть в нашей галерее: