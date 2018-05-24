Моцарт не был алкоголиком

Ученые исследовали сохранившиеся медицинские документы тех времен, чтобы восстановить доброе имя музыканта.

Слухи о том, что знаменитый композитор пил, появились, в том числе, из-за его последнего прижизненного портрета, нарисованного художником Иоганном Георгом Эдлингером в 1790 году. На нем Моцарт изображен с сильно опухшим лицом и мешками под глазами.

Staatliche Museen Zu Berlin

Однако британский хирург Джонатан Нобл в своей книге раскритиковал эту теорию об алкоголизме. Нобл считает, что гений и спиртное несовместимы: алкоголь негативно влияет на зоны мозга, которые задействованы при написании музыкальных шедевров.

По мнению доктора, такой нездоровый вид композитора, скорее всего, связан с ухудшившимся состоянием здоровья. Джонатан Нобл придерживается версии о почечной недостаточности и сопутствующих инфекционных заболеваниях Моцарта.