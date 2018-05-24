20 вопросов, которые мужчины не должны задавать женщинам

Что мужчины не должны спрашивать у женщин

Возможно, у тебя была ситуация, когда твой вопрос вызвал неоднозначную реакцию у девушки. И в этот момент было не ясно, обиделась она, смутилась или вовсе мечтает пробить тебе в пах. Запомни эти 20 вопросов, которые не нравятся девушкам, пока ты еще цел и окончательно не разрушил себе перспективу построить отношения.

1. Могу ли я тебя поцеловать?

Не спрашивай об этом. Если ты на свидании, ты сам поймешь, хочет она этого или нет. Если да, дождись подходящего момента и действуй.

2. Почему ты не говоришь со мной?

Ну, в самом деле, приятель, не будь слабаком! Если тебе кажется, что ей не интересно с тобой, так прояви смекалку и добейся обратного. В противном случае сосредоточь свою энергию на другом, но не унижайся. Иногда отсутствие интереса — хороший знак, что продолжать общение не стоит.

3. Почему сегодня ты выглядишь иначе?

Даже если твое наблюдение справедливо, оно не вызовет положительной реакции. Выглядишь иначе — это как? Хуже? Значит, ты указываешь ей, что она сегодня хреново выглядит. А если лучше, то получается, что хреново она выглядит всегда (кроме сегодняшнего дня, конечно).

4. Ты плохо спала ночью?

Если это не тонкий намек на совместно проведенную ночь, то ты лишний раз подчеркиваешь, что сегодня она плохо выглядит. Это может ее смутить.

5. Раз у тебя есть парень, мы можем остаться друзьями?

Очень неряшливая попытка продлить общение с девушкой, поскольку она легко определит твои намерения. Почему между мужчиной и женщиной не может быть дружбы

6. Сколько тебе лет?

Это старое клише, но все еще действенное. Первое правило джентльменского клуба: никогда не спрашивай у женщин про их возраст.

7. Чем займемся сегодня?

Девушки любят, когда парень берет инициативу на себя и способен принять самостоятельное решение.

8. Ты собираешься надеть это?

Подумай о последствиях этого вопроса. Возможно, она попытается задушить тебя шарфом, который ты раскритиковал, или проткнуть каблуками ее туфель, которые ты не одобрил.

9. Ты беременна?

Если это не очевидно, то не спрашивай. Если окажется, что она не беременна, то значит, прибавила в весе. А, как ты знаешь, девушки болезненно относятся к данной теме.

10. Сколько парней у тебя было?

Ты действительно хочешь это знать? Если нет, то это плохой способ поддержать разговор.

11. Сколько ты весишь?

Второе правило джентльменского клуба: никогда не спрашивай у девушек про их вес.

12. У тебя красивая сестра?

Даже если да, то тебе после таких вопросов вряд ли удастся с ней познакомиться.

13. У тебя что, месячные?

Неостроумный способ объяснить плохое настроение девушки, который почему-то все еще пользуется популярностью.

14. Можешь одолжить денег?

Если ты не ищешь кредитора, то это верный способ оттолкнуть от себя девушку. Мало того что ты прямо указываешь на нестабильность своего финансового положения, так еще и обременяешь этим ее.

15. По-твоему я привлекательный?

Уверенный в себе и своей внешности парень этот вопрос не задаст. Вот и ты не задавай! Главные ошибки жизни, которые уничтожат твою уверенность

16. Почему тебе нравится носить это [какой-то элемент одежды]?

Этим вопросом ты намекаешь, что определенный элемент одежды ей не подходит. А вдруг она действительно любит эту шляпу с перьями?

17. Ты любишь меня?

Если ты чувствуешь, что об этом нужно спрашивать, тогда, вероятнее всего, ответ тебя не устроит.

18. Почему ты с ними дружишь?

Люди поддерживают общение с другими по множеству причин. Спрашивать о ее дружбе с кем-то — значит указывать на неуверенность со своей стороны.

19. Почему ты одна?

Это допустимый вопрос, если несет комплиментарный подтекст, подчеркивающий привлекательность девушки. В противном же случае ей придется рассказывать историю своей личной жизни, что трудно считать веселым занятием.

20. Ты действительно собираешься это есть?

Не стоит подвергать сомнению ее гастрономические пристрастия, особенно если она сама это приготовила.