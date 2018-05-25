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5 правил жизни Илона Маска
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5 правил жизни Илона Маска 

WomanHit.ru 14 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Правило №1  «Если бы я мог не есть и при этом работать больше, я бы перестал есть и спать, когда решал важную задачу». Даже в условиях стресса, он не тушуется, а сконцентрирован на выполнении задачи.
Правило №2  Не отвлекаться. Какие бы удары ни наносила ему судьба, он сдерживает их, не теряет концентрации и сохраняет возможность принимать четкие, взвешенные решения. В одном из интервью миллиардер признался: «Я не сказал бы, что реже других испытываю страх. Вообще-то я бы хотел сократить присутствие этой эмоции в своей жизни, потому, что она отвлекает и истощает нервную систему».
Правило № 3  Бизнесмен не жалеет денег на свои идеи. Когда проект уже кажется, что провалился, он настаивает на своем. «Если нам придется переехать жить в подвал к родителям жены, мы переедем».
Правило №4  Работа для него важнее всех личных дел. Интересный факт, когда один из его подчиненных отсутствовал в конторе из-за рождения ребенка, он сказал, что это не повод. «Тебе необходимо расставить приоритеты. Мы здесь меняем мир, меняем историю, и ты либо с нами, либо нет».
Правило №5  Он считает, что нужно быть очень дотошным, оценивая себя, и работать как вол. При этом зачастую все усилия коллектива, он приписывает себе. Подобно многим ученым, Маск часто употребляет во время разговора точные научные выражения, ничего не поясняя и не упрощая.
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