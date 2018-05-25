Бомжи, ставшие миллионерами

Наверняка у каждого есть знакомый, который постоянно жалуется на тяжёлую жизнь. Но зачастую жалуются люди, имеющие массу возможностей для того, чтобы изменить обстоятельства. Некоторые так и остаются «вечным нытиком», другие находят в себе силы для «перезагрузки».

1. Боксёр Эдисон Миранда появился в нищей семье. Двухмесячного малыша мать отдала родственникам, но через девять лет он, не вытерпев бесконечных побоев, сбежал. Эдисон много лет жил на улице, побираясь, но постоянно шёл к своей мечте — стать великим боксёром. Сегодня 37-летний Миранда — известный спортсмен-профессионал.

2. Леонид Коновалов 20 лет прожил на улице. Мужчина собирал и сдавал бутылки сотнями, но деньги не пропивал, а относил в банк. За два десятилетия накопилась сумма с шестью нулями.

3. Халил Рафати ещё 13 лет назад боролся с зависимостями и постепенно опускался на самое дно. Вытащил его друг, предложивший начать совместный бизнес. Рафати увлёкся и начал придумывать соки для пациентов и врачей реабилитационного центра, где проходил лечение. Сегодня Халил — владелец сети соковых баров в США.