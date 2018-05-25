Как защититься беременной от друзей и родственников

Когда ты становишься беременной, то тебя моментально замечают. Кто-то поздравляет тебя, кто-то норовит потрогать твой живот, кто-то без спроса засыпает тебя советами. И чем ближе тебе эти люди, тем труднее от них обороняться и держать дистанцию. Свекровь вдруг почти заставляет тебя есть полезный творожок (который ты ненавидишь), сестра ни с того ни с сего делится пикантными подробностями своих родов, тётя-педиатр рассказывает, что нужно делать, чтобы ребёнок не был «нервным» и т.д. Общение с родственниками превращается в тяжёлое бремя, внутри копится раздражение, и когда ты наконец выплёскиваешь его на родню, тебе говорят, что это гормоны и ты нервничаешь из-за беременности.

Бесит!

А действительно, что же так раздражает в поведении заботливой и участливой родни?

Непрошеные советы. Почему-то, когда на горизонте появляется первобеременная будущая мама, то все «бывалые» считают своим долгом дать ей совет о её состоянии или о состоянии её ребёнка. Сами по себе непрошеные советы являются формой нарушения личных границ, поэтому у нас внутри начинает быстро подниматься злость и желание послать советчиков куда подальше.

Они знают о твоём состоянии лучше, чем ты! Это отдельная тема, когда тебе с порога рассказывают о том, как ты себя чувствуешь или будешь чувствовать: «Токсикоз уже замучил, да?!». И если в ответ вы говорите, да нет у меня, мол, никакого токсикоза, то часто можно услышать: «Скоро будет, это просто срок ещё маленький».

Прикосновения. Беременная женщина является очень «ми-ми-мишным» объектом, который так и норовят потрогать за живот. Эта часть тела будто становится общественным достоянием.

Твоя жизнь их не интересует, а интересует только беременность. Меня в своё время поражало, как быстро все забыли, что я вообще-то интересный человек и неплохой специалист. Все разговоры со мной были только про беременность и детей.

Когда ты в 115-й раз слышишь, что «Кушать надо за двоих» и «Одень носочки, а то простудишься!», хочется просто выть и доказывать родне, что с наступлением беременности ты осталась взрослым и дееспособным человеком. Беременность часто воспринимается женщинами чем-то вроде инициации, когда неопытная девушка превращается в мать. Поэтому часто женщины старшего поколения или те, кто уже имеет детей, относятся к беременным, как к тем, кто «ещё пороху не нюхал». Отсюда и идёт это нескончаемое желание поделиться своим опытом и вставить свой совет. Они ведь знают, они-то опытные! Ну и сам по себе процесс беременности и роды для многих относятся к разряду «триггерных» тем, т.е. имеют особую эмоциональную заряженность. У каждой рожавшей женщины есть своя история, нередко травматичная и очень личная, которая неизменно болит и просится наружу. Поэтому вид свежебеременной подруги/сестры/дочери/внучки порождает эмоциональный выброс.

Как быть с роднёй?

Здесь очень важно прислушиваться к себе и осознавать, насколько вам комфортно, когда вам дают советы, трогают за живот или делятся с вами подробностями своих историй беременности и родов. Если вы ощущаете это как заботу, как близость со своими родственниками, тогда это очень здорово. Но если внутри вас копится злость, а после посещения любимой мамы или свекрови вы чувствуете упадок сил и нежелание ни с кем разговаривать, значит, такая «забота» не для вас. Чтобы дистанцироваться от непрошеных советов и нелюбимого творога, нужно не только уметь выставлять границы, но и делать это так, чтобы не нарваться на открытый конфликт. В вашем сегодняшнем положении это совсем не полезная штука.

Переводите разговор с себя на вашего собеседника. Когда вам в сотый раз говорят про трудности вашей беременности и рассказывают, как вы себя должны чувствовать, спросите у собеседника, как его самочувствие, как ваша мама сходила в поликлинику, как у свекрови на даче поживают помидоры и т.д.

Апеллируйте к мнению врачей. Когда вам суют ненавистный творог или дают рекомендации по вашему здоровью, то вы смело можете ссылаться на мнение вашего лечащего врача. Это даёт устойчивость в диалоге с родственниками и укрепляет ваши позиции как здравомыслящего и взрослого человека.

Защищайте своё тело. Меня очень раздражали непрошеные прикосновения к моему животу. Когда я открыто просила этого не делать, то на меня обиженно смотрели и говорили: «Что, тебе жалко, что ли?!». Я чувствовала вину. Но потом я прислушалась к себе и поняла, что то раздражение, которое я испытываю при этом, так же сказывается и на моём ребёнке. И с тех пор тем, кто хотел дотронуться до моего живота, я сообщала, что малыш этого не любит.

Открыто дистанцируйтесь и прерывайте разговор. Иногда случается так, что все эти способы не помогают избежать неприятных моментов в разговоре. В этом случае нужно чётко обозначить запрет разговоров на эту тему с вами. Твёрдо скажите: «Я не хочу обсуждать тему родов/детских болезней/отношений с мужем и т.д.». Не пытайтесь объяснять ваше решение, вы имеете право не разговаривать на те темы, которые вам неприятны.

Соглашайтесь. Иногда очень трудно противостоять потоку народных примет и советов от любящей родни, и чтобы избежать ещё большей волны нравоучений, проще соглашаться и кивать в ответ. У вас есть полное право не делать того, что вам советуют, но если отстаивание своего мнения приведёт к сильному давлению на вас, то «дешевле» согласиться и позже сделать по-своему.

Первая тренировка родительской устойчивости

Наши близкие любят нас как умеют. Иногда любовь выражается вот такой излишней заботой о вашем здоровье и самочувствии и различным нарушением ваших границ. В период беременности женщине приходится нести двойной груз любви от родни: за себя и за того парня в животе. И тут важно понимать, как бы мы ни любили наших родственников, но сейчас очень важно учиться прислушиваться к своему внутреннему состоянию и оценивать, что нам действительно важно. Теперь, когда под вашим сердцем бьётся самый главный человек, ваша святая обязанность учитывать в первую очередь его и свои интересы, а уже потом думать о заботливой маме, мудрой тёте или сестре. Считайте это тренировкой родительской устойчивости, потому что обычно, когда рождается ребёнок, поток советов и попыток помочь усиливается многократно. Но это уже тема для новой статьи.